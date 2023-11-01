Y kuşağı şirketlerde değişim istiyor

Youthall CEO’su Emre Aykan, “Araştırmalarımızın sonuçları gösteriyor ki; Y kuşağı, şirketlerden gerçek bir işveren markası olmasını bekliyor. Sadece görev tanımı ve maaş bilgisi milenyum kuşağı için yeterli bir tercih kriteri değil. Bu noktada markaların, genç yetenekleri kurumlarına çekmek için şirket kültürlerine yatırım yapmaları ve bunu daha iyi tanıtmaları şart” diyerek araştırma sonuçları ile gençlerin beklentilerine dikkat çekti.

Z kuşağının iş yaşamındaki etkisi giderek artarken, teknolojiyle kuşatılmış bir çağda gelişim yolculuğunu sürdüren Y kuşağının iş yaşamından beklentileri, şirketlerin bu kuşakla sağlıklı ve sürdürülebilir bağ kurmalarına rehberlik ediyor. Milenyum gençliğinin ideal şirket kültürüne yönelik öncelikli talepleri, şirketler için sürdürülebilir başarının anahtarı haline geliyor.

Gençlerin kariyer platformu Youthall’un, Great Place To Work® iş birliği ile gerçekleştirdiği “Best Workplaces for Millennials 2023,” araştırmasının sonuçları da bu çıktıyı destekliyor. Araştırmanın sonuçlarına göre; milenyum gençliği, değişime uyum sağlama yeteneği ile şirket kültüründe inovasyonu temsil ediyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 70’i şirketin başarısı için gereken değişikliklere hızla uyum sağlayabiliyor. Diğer yandan, yüzde 58’e yakını ise motivasyon, bağlılık veya iş tatmini eksikliği gibi sorunlar yaşıyor. İyi çalışmanın ve özel çabanın takdir edilmesi, yaşlarına, cinsiyetlerine, milliyetlerine, cinsel yönelimlerine ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm çalışanlara adil davranılması; çalışanlara insan olarak değer verilmesi ve sadece iş gücü olarak görülmemesi, özgürlük ve güven sunulması Y kuşağının şirket kültürü kapsamında öncelikli beklentilerini oluşturuyor.

Şirket kültürünü yeni neslin beklentileri dikkate alarak şekillendiren firmalar öne geçiyor

Milenyum gençliği için şirket kültürünün kriterleri sürekli bir dönüşüm içinde ilerlerken, tercih edilen şirket olmak isteyen markalar gençlerin değişen beklentilerini karşılayarak yapılandığında sürdürülebilir büyüme kaçınılmaz oluyor. Şirketlerle genç iş gücünün buluştuğu bir noktada her iki tarafın beklentilerini, değişim ve dönüşümlerini yakından takip etme olanağı bulduklarına dikkat çeken Youthall CEO’su Emre Aykan, “Bulunduğumuz noktadan baktığımızda tablo son derece açık. Milenyum gençliği için ‘iş’ artık sadece bir görev ve gelir kaynağı değil; kişisel tatmin, başarı hissi, toplumsal katkı ve kişisel gelişimle de ilişkili. Tam bu noktada Y kuşağı beklentilerini iş dünyasına ‘İş yerinde değerli ve etkili hissetmek, yaptığım işten gurur duymak ve takım çalışmasıyla işe anlam katmak istiyorum.’ şeklinde açıkça iletiyor. Tüm bu beklentilere yanıt veren şirketler, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırmanın yanı sıra yetenekli çalışanları çekme ve elde tutma konusunda avantaj elde ediyorlar. Dolayısıyla; mükemmel bir kurum kültürü, çalışanı gerçekten tanımaktan, çalışan beklentilerine sürekli cevap vermekten geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“İşveren markası için şirket kültürünü doğru anlatabilmek önemli”

Adayların artık yalnızca iş ilanlarına değil; iş ilanı veren şirketin kültürüne, sunulan yan haklara ve çalışan memnuniyetine dair bilgilere de odaklandığını vurgulayan Aykan, “Genç yeteneklerin iş seçimlerinde daha fazlasını aradığını gözlemledik. Youthall olarak, genç yeteneklerin firmaları daha yakından tanımalarına yardımcı olmak amacıyla sunduğumuz 'Şirket Kültürü Sayfası' ile, genç yeteneklerin şirketlerin kültürünü, çalışma ortamını, ekibini, sağladıkları yan hakları, işe alım programlarının detaylarını tanımalarını sağlıyoruz. Bu sayfa aracılığıyla şirketler, genç yeteneklerin dikkatini çekme konusunda avantaj elde ederken işveren markası bilinirliklerini artırıyor ve aynı zamanda adaylara kendileri hakkında daha net bir görünüm sunuyor.” diye konuştu.

“Y kuşağı, standart bir ilan değil, yaşayan bir mecra görmek istiyor”

Genç yeteneklerin kurumları daha yakından tanımaları ve iletişime geçmeleri için dijital profil sayfaları oluşturduklarını belirten Aykan; “Oluşturduğumuz 'Şirket Kültürü Sayfası' ile şirketler, kelime sınırlamalarının ötesinde, şirket kültürünü daha detaylı bir şekilde anlatabiliyor. Bu sayfa, yüz binlerce genç yeteneğe ulaşıp markaların hikayesini; çalışma ortamının fotoğrafları, videoları, çalışan referansları ve çok daha fazlasını sunarak marka bilinirliklerini artırmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda işveren markalarının yan hakları ve vadettiği avantajları daha ayrıntılı bir şekilde tanıtmasına da imkan tanıyor. Bu sayede standart ilan sayfaları, şirketlerin yaşayan bir platformuna dönüşüyor ve şirket kültürünü net bir şekilde yansıtıyor. Bu da gençlerin şirket ve kültürünü tanımadan iş ilanlarına başvuru yapmalarının önüne geçerek, aday kültür uyumu açısından şirket için oldukça önemli bir kaynak oluşturmasına destek sağlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.