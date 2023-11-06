Xiaomi 11.11 Mega Fırsat Günleri Büyük İndirimlerle Başladı

İndirim günleri kapsamında tüm ürünlerde geçerli 2000 TL'ye 300 TL, tüm ekosistem ürünlerinde geçerli 500 TL'ye 100 TL ve seçili telefonlarda geçerli 500 TL indirim kuponu verilecek.

Xiaomi akıllı yaşam ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor!

Kullanıcılarına en yenilikçi ürünlerini adil fiyatlarla sunmayı amaçlayan Xiaomi, Kasım ayını büyük indirimlerle kutluyor. Xiaomi 11.11 Mega Fırsat Günleri kapsamında "kendini ödüllendirme zamanı" sloganıyla 1-13 Kasım tarihleri arasında muhteşem indirim fırsatları sunuyor. Kullanıcılar Xiaomi 12, Redmi Note 12 ve Redmi 12 gibi en çok satan akıllı telefon serilerine büyük indirimlerle sahip oluyor. Kullanıcılar indirimli fiyatlara ek olarak tüm ürünlerde geçerli 2000 TL'ye 300 TL ve seçili telefonlarda geçerli 100 TL indirim kuponunun da sahibi oluyor. Ayrıca Redmi 12C, Redmi 12, Redmi Note 12 ürünlerinde geçerli 500 TL değerinde kupon fırsatı da kullanıcıları bekliyor.

Çok satan akıllı telefonların yanı sıra Xiaomi'nin en beğenilen ekosistem ürünlerini de içeren fırsatlar kapsamında Redmi Watch 3, Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Smart Camera C300 gibi ürünler de mega indirimleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca, tüm ekosistem ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim kuponu geçerli oluyor.