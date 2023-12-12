Winter Wonder Yılbaşı Festivali Vadistanbul'da

Tüm yılın en renkli, ışıltılı ve keyifli dönemi olan yeni yıl arifesi geldi çattı… Vadistanbul yılın bu en özel dönemi için hayata geçirdiği,‘Vadistanbul Winter Wonder’ yılbaşı festivali ile 7’den 70’e herkese hitap edecek dopdolu bir program hazırladı.

Yılbaşı çiçek aranjmanı, seramik boyama, cupcake tasarlama, heykel yapımı, şans bilekliği yapımı gibi çok çeşitli workshoplar; BrasSolist, Canay Doğan, 4TUNES Acapella Korosu, Hotshots Jazz Band gibi birbirinden renkli müzik performansları, renkli yılbaşı kortejleri, sokak lezzetleri, sahne gösterileri,atlıkarınca ve özel markalardan hediye seçenekleri gibi ayrıcalıklı içerikler,‘Vadistanbul Winter Wonder’ yılbaşı festivalinde misafirleri bekliyor.