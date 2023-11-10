Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de 200 metrekarelik alanda 3 sera kuruldu.

Fen laboratuvarı, müzik, matematik, resim, zeka oyunları ve deneyler ile çocukların gelişimine katkı sağlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığının desteği ile kurulan seralarda da çocuklar toprakla buluşuyor, uzman ekibin desteğiyle bitki yetiştirmeyi, sulama ve budama yapmayı öğreniyor.

"Çocuklarımız doğayla bağ kurma şansı buluyor"

BİLSEM'de proje yöneticiliği yapan sınıf öğretmeni Mehmet Kaya, , üstün yetenek tanısı almış çocuklara özel eğitim veren bir merkez olduklarını, bu alanda bilimsel eğitim vermenin yanı sıra onların doğayı tanımalarını da sağladıklarını söyledi.

Başlatılan projeyle öğrencilerin belediyenin uzman personelinden çiçek ve bitki yetiştirme ile bakımı konusunda bilgi aldığını, öğrendiklerini seralarda uygulama fırsatı bulduğunu anlatan Kaya, "Çocuklarımız doğayla bağ kurma şansı buluyor." dedi.