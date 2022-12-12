Ünlü bir kulübe adını veren “inci” bir ilçe: BEŞİKTAŞ

Çarşıyla, meydanıyla ve sahiliyle ünlü mü ünlü Beşiktaş, boğazın incisidir. Alışveriş, yeme- içme, eğlence ve kültür- sanat etkinliklerinin yoğunlaştığı Beşiktaş, tarihin pek çok bölümünde, dikkat çekici yerleşim bölgelerinden biri olmuştur. Osmanlı döneminde sultanlara ev sahipliği yapan bu ilçemiz, Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii, babamın da okuduğu Kabataş Erkek Lisesi ve Esma Hatun Sahil Konağı gibi önemli tarihi varlıklara ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul’u ziyaret eden ya da yaşayan herkes için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir, Beşiktaş. Bölgede özellikle Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ihlamur Kasrı, Nişantaşı ve Çırağan Sarayı gibi yerler görülmesi gereken yerlerdir.

Yıldız Sarayı, İstanbul şehrinin deniz kenarında, Beşiktaş’ta yer almaktadır.

Yıldız Sarayı'nın içerisinde, Yıldız Sarayı Müzesi de yer almaktadır.

Yıldız Sarayı’nın içerisindeki en eski binalar, 16. yüzyıldan kalmadır. Yıldız Sarayı, daha sonra Osmanlı hükümetinin 33 yıllık padişahı Sultan Abdülhamit tarafından alanı genişletilmiş ve hükümetin merkezi, Dolmabahçe Sarayı’ndan Yıldız Sarayı’na taşınmıştır.

İstanbul Boğazı’nda, şimdilerde otel olarak hizmet veren Çırağan Sarayı, nefes kesen bir güzelliğe sahiptir. Bu 19. yüzyıl Osmanlı sarayında bulunan odalar, muhteşem manzaralar sunmaktadır. Mimari ihtişamı ve panoramik manzaraları izleyebileceğiniz Çırağan Sarayı’nın bulunduğu bölge sahili, parkları, bahçeleri ve Osmanlı devletinin geç dönemlerine ait saraylarını gezmek sizi oldukça hayran bırakacaktır.

Yıldız Parkı, Sultan III. Selim’in annesi için yaptırdığı Yıldız Köşkü’nün yer aldığı parktır. Havuzlara, şelale ve göletlere, yemyeşil bahçelere, adeta gökyüzüne merdiven kuran ağaçlara sahiptir. Çırağan Sarayı ve Yıldız Sarayı arasında yer alan park, pek çok Osmanlı padişahına ev sahipliği yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman da, koruyu av alanı olarak kullanmıştır.

Adeta denizin içerisinde konumlanmış olan ve arkasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün muhteşem görüntüsünü resmeden Ortaköy Camii, barok tarzda, Dolmabahçe Sarayı’nın mimarları tarafından tasarlanmıştır.

Camide başarılı bir hattat olan Abdülmecit'in ustaca yürüttüğü birkaç Arapça hat örneği bulunmaktadır. Hem yerli hem de yabancı turistlerin mutlaka gelip onlarca fotoğraf çekildiği bir konuma sahip Ortaköy Cami, eski balıkçı köyü olan Ortaköy’ün merkezindedir.

Abbas Ağa Parkı, Beşiktaş’ta bulunan sayılı yeşil yerler arasındadır. Genellikle yaz mevsiminde tercih edilen yürüyüş ve gezinti yeridir.

Maçka Demokrasi Parkı Kadırgalar Vadisi’ndedir. Maçka Demokrasi Parkı geniş alana yayılmıştır. Yeşilin her tonunun görmek ve sakin vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasındadır.

Jale Kuşhan Balmumu Heykel Müzesi Dünya’nın ilk 4 boyutlu müzesidir. Bazı heykeller ise canlı formu gibi görünebilsin diye hareketli biçimde tasarlanmıştır.

Dileyenler cinevizyon ile anlatımları dinleyip izleyebilir. Ziyaretçiler için el ve ayak kalıpları ile balmumu ve polyester çalışması yapılmaktadır.

Saray Koleksiyonları Müzesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde, padişah saraylarında kullanılan eşyaları sergilemektedir. Portre ve fotoğraflar, döşeli İslami duvar yazıları, seccadeler ve 5000’in üzerinde büyüleyici nesnenin buluşma noktasıdır. Hereke halıları ve Yıldız Porselen Fabrikası’nın porselenleri de burada yer almaktadır.

Bu arada sahilde bulunan Deniz Müzesi’ni ziyaret etmeyi unutmayın.

Mustafa Kemal Müzesi, Akaretler’dedir. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım ve manevi oğlu Abdürrahim Tuncak 1912 ile 1919 yılları arasında bu evde yaşamışlardır. Birinci katta Balkan Savaşları ve Göç, Mustafa Kemal canlandırmaları bulunmaktadır.

Bugün Mısır Konsolosluğu olarak hizmet veren ve tarihte Boğaz’ın en görkemli yapılarından biri olan Valide Paşa Yalısı olarak bilinen sahildeki bu güzel köşk, 1902 yılında İtalyan mimarlar tarafından yaptırılmıştır. Bu yalı adını Osmanlı tarihinde ilk kez paşa unvanı alan kadın olan Emine Paşa’dan almaktadır.

Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 507’de fener kulesi olarak inşa ettirilmiş olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kulelerinden biri olma özelliğine sahiptir. İstanbul’un simge yapıları arasında yer alan Galata Kulesi, Beşiktaş ilçe merkezine yaklaşık olarak 5 km mesafededir.

Burada sıralayamayacağız daha onlarca tarihi noktanın bulunduğu Beşiktaş’ta Barbaros Hayrettin Paşa anıtını ziyaret etmeyi unutmayın. İstanbul’un en pahalı semtlerinden biri olan Beşiktaş’ın Barbaros Bulvarı adeta bir havaalanı ölçütündedir.

Beşiktaş bir gününüzü değil haftanızı ayırın.