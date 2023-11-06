Üniversiteliler Hatay'daki depremzede öğrenciler için kütüphane kurdu

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Marmara Üniversitesi Psikoloji ve İrfan Kulübü üyesi 25 öğrenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen öğrencilerin eğitimine katkı amacıyla proje başlattı.

Bağışçılarla görüşen gönüllüler, 3 aylık çalışmayla 7 bin 500 kitap topladı. Projeye destek veren Üsküdar Belediyesi, afetzedelerin barınması için İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulmasına katkı sunduğu 517 konteynerlik Yaşam Merkezi'ne bu kez de prefabrik kütüphane yaptırdı.

Gönüllülerin topladığı kitapların yerleştirildiği kütüphane, ilk ziyaretçilerini ağırladı.

"Projeyle çocuklara dokunduğumuza inanıyorum"

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Hatice Ada, okumanın önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Projenin planladıklarından daha da büyüdüğünü dile getiren Ada, "İlk olarak küçük bir konteynere kütüphane yapmak istemiştik ama bölgeye destek olmak isteyen çok fazla kişi olunca kitapların sayısı arttı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sağ olsun, diğer konteynerlerden daha geniş ve ferah yer yaptırdı." diye konuştu.