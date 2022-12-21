Üniversite-sanayi işbirliğiyle tekstil kimyasalları üretip ithalatın önüne geçtiler

Kentte faaliyet gösteren tekstil firması, yurt dışından kilogramını 16-18 avroya satın aldığı yeni nesil organik ağartıcı kimyasalın yerli imkanlarla üretilmesi için Düzce Üniversitesinden (DÜ) destek istedi.

Talep üzerine 2019 yılında Düzce Teknopark bünyesindeki şirketinde AR-GE çalışmalarına başlayan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, kimyager ve mühendislerden oluşan ekibiyle ithal ürünü yerlileştirmeyi başardı.

Pantolon denemeleri ve organik sertifikasyon işlemlerinin olumlu sonuçlanması üzerine seri üretim için Uğraş'ın şirketi ile tekstil firması KOSGEB desteğiyle Şubat 2020'de ortaklık kurdu.

Kısa sürede kot kumaşlarda su itici, buruşmazlık, 3 boyut ve ağartma efektlerinde kullanılması için ithal edilen organik ağartıcı, katı peroksit, reçine, hidroksil amonyum sülfat ve formaldehitsiz reçine dışında 20 kimyasal üreten firma, ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Tekstil sektörü için ithal edilen 4 kimyasalın daha yerlileştirilmesi için çalışmalarına devam eden firma, ihracata yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.