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Uluslararası Ödüllü Astrolog Michaela Astro'dan Eylül Ayına Dair Öngörüler: Yer Altı Madenlerinin Çıkarılacağı Müjdesi!

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Uluslararası Ödüllü Astrolog Michaela Astro'dan Eylül Ayına Dair Öngörüler: Yer Altı Madenlerinin Çıkarılacağı Müjdesi!
Dünya çapında tanınan astrolog Michaela Astro, son açıklamasında hoş bir mesaj iletti. Üç ay önce yaptığı tahminde Eylül ayında yer altı madenlerinin çıkarılacağını ve ülkenin en zengin beş ulus arasında yer alacağını öngörmüştü. Michaela Astro, bu olumlu tahminleriyle bu müjdeyi duyurmuştu.

Dünya çapında tanınan astrolog Michaela Astro, son açıklamasında hoş bir mesaj iletti. Üç ay önce yaptığı tahminde Eylül ayında yer altı madenlerinin çıkarılacağını ve ülkenin en zengin beş ulus arasında yer alacağını öngörmüştü. Michaela Astro, bu olumlu tahminleriyle bu müjdeyi duyurmuştu.

Bugün çıkıp yer altı madenlerinden bahis eden aynı ilmi yaptığını söyleyen kişilere Michaela Astro "Beni takip edip astrologum diyen çok isim var, 3 ay önce ortaya koyduğum ve googlede yüzlerce haber olan konuyu ilk kez söylüyormuş edasıyla anlatmayın, saygı duyun yada Astroloji ilmini öğrenip yapın birilerini takip ederek astrolog olunmuyor" dedi. Michaele Astro'nun bu tatlı sert çıkışı Astroloji dünyasında bir çatışma başlatır mı bilinmez ama bu işi iyi yapan, ciddi meslektaşları da ayaklanacaklar gibi görünüyor.

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