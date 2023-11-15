Uluslararası Gastronomi Dünyasıyla Köprü Kurmayı Misyon Edinen Gastronometro, İtalyan Lezzetlerine Ev Sahipliği Yaptı

İtalya Başkonsolosluğu’nun özel davetlisi olarak ülkemizde bulunan İtalya Aşçı Federasyonu üyeleri Şef Samuele Zaninotto ile Şef Biagio Rapone lezzetin iyi olma halini ortaya çıkaran menüleri bu özel davette sofralara taşıdı.

İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında Gastronometro’da ikinci kez gerçekleştirilen bu özel akşam yemeğinden bir gün önce ise gastronomik yaklaşımların şef adaylarıyla buluştuğu bir organizasyon daha düzenlendi. Yine Gastronometro’da gastronomi eğitimi alan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “İyi olma hali ve lezzet” odaklı Gastroshow'da, Şef Zaninotto ve Şef Biagio, öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak hayata iyilik katan menülerin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’de faaliyete başladığı 1990 yılından bu yana Türk mutfağını koruyup geleceğe taşımayı ve ülkemizde gastronominin gelişimine katkıda bulunmayı misyon edinen Metro Türkiye, bu amaçla yeme-içme sektörü profesyonelleri ile uluslararası gastronomi dünyası arasında köprü kuracak çalışmalara da imza atıyor. Bu doğrultuda, 2015 yılında Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak hayata geçirdiği Gastronometro’da birçok buluşmaya ev sahipliği yapan Metro Türkiye, son olarak 14 Kasım’da İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında hem aşçılık bölümü öğrencilerini hem de sektörün önde gelen isimlerini ağırladı. İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ve Gastronometro iş birliği ile ikinci kez düzenlenen özel akşam yemeğinde, Türkiye’de konuk olarak bulunan İtalyan Şef Samuele Zaninotto ile İtalyan Şef Biagio Rapone, “iyi olma ve lezzet” temalı özel menüleri ile davetlilere Akdeniz mutfağının sağlık ve iyilikle buluşan en özel örneklerini sundu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası kapsamında Metro Türkiye, geçen yılın ardından bir kez daha Gastronometro’da çok özel bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng ve İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente’nin katılımıyla gerçekleşen akşam yemeği, Metro Türkiye’nin ürün desteği ve Gastronometro ekibinin, menülerin yapımından sunumuna kadar tüm aşamalarda verdiği katkılarla gerçekleştirildi.

Mutfak kültürleri Gastronometro’da buluşuyor

Gastronomi sektörünün gelişimine öncülük etmek amacıyla Gastronometro’yu 8 yıl önce bir eğitim, Ar-Ge ve sektörün buluşma merkezi olarak hayata geçirdiklerini ifade eden Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Gastronometro, Türk mutfağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası mutfaklarla köprü kuran bir misyonu temsil ediyor. Bu anlayışla Gastronometro’da 2015 yılından bu yana çok sayıda çalışmaya ve projeye imza attık. Eğitim, atölye çalışmaları ve seminerler ile sektör profesyonellerini, müşterilerimizi, iş ortaklarımızı ve aşçılık okulu öğrencilerini bir araya getiriyor, uluslararası aşçılık okulları ile iş birlikleri yapıyoruz. Bir taratfan da hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara ev sahipliğğ yapıyor, genç şeflere mentorlük yapıyoruz. MICHELIN Yıldızlı şefler dahil birçok değerli ve başarılı şefi bu platformda ağırlayarak hem mutfak tekniklerinin paylaşımını sağlıyoruz hem de bu şeflere Türk mutfağını ve ürünlerini en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Böylece mutfak kültürleri arasında köprü vazifesi görüyoruz.” dedi.

İtalyan Şefler, Aşçılık Okulu Öğrencileriyle Buluştu

Öte yandan 13-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İtalyan Mutfağı Haftası’nın ilk gününde Şef Samuel Zaninotto ile Şef Rapone Biagio, yine Gastronometro’da gerçekleştirilen Gastroshow’da, üniversitede gastronomi eğitimi alan öğrenciler ile bir araya geldi. “İyi olma hali ve lezzet” odaklı etkinlikte Zaninotto ve Biagio, öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak hayata iyilik katan menülerin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler verdi. Sağlıklı beslenme ve lezzetli yemekleri bir araya getiren “Well-being with taste” konseptinin sofralara nasıl taşınabileceğine ilişkin örnekler sunan şefler, öğrencilerin sektörle ilgili sorularını da yanıtladı.