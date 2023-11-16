  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. Uludağ'da mevsimin ilk karının düşmesi turizmcilerin beklentisini yükseltti

Uludağ'da mevsimin ilk karının düşmesi turizmcilerin beklentisini yükseltti

Yayınlanma:
Uludağ'da mevsimin ilk karının düşmesi turizmcilerin beklentisini yükseltti
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı ziyaretçileri ve işletmecileri sevindirdi.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından sabah saatleriyle kar yağışı etkili oldu. Kentte yaşayan çok sayıda kişi de gezinti ve güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Uludağ'da hafta sonu da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bölgedeki bir otelin yetkilisi Harbi Türk, , kar yağışının ardından sezon hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti.

Türk, Uludağ'da bereketli bir kış sezonu beklediklerini dile getirerek, "Göstergeler ve meteorolojik açıklamalar da o yönde. İlk kar yağışıyla birlikte kayakseverler ve biz heyecanlandık. Satışlarda ve rezervasyonlarda bunun çok etkisi oluyor. Kasım ayının karlı olması güzel. Geçen sene kar çok geç gelmişti. Dolayısıyla bu sene herkesin beklentisi yüksek." diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocukların güçlendirilmesi için çalışıyor
Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocukların güçlendirilmesi için çalışıyor
Doğum borçlanmasında Aralık uyarısı
Doğum borçlanmasında Aralık uyarısı
İndirimli alışveriş sezonunda kişisel verilerimiz güvende mi?
İndirimli alışveriş sezonunda kişisel verilerimiz güvende mi?
İyilik treni, Afganistan yolunda
İyilik treni, Afganistan yolunda
Fuarın çöpleri fuarda sanat eserine dönüşecek!
Fuarın çöpleri fuarda sanat eserine dönüşecek!
Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşılır?
Bir kişinin madde kullanıp kullanmadığı nasıl anlaşılır?
Kastamonu mutfağı İstanbul’da üniversitede sergilendi
Kastamonu mutfağı İstanbul’da üniversitede sergilendi
Astrolog Gamze'den 13 Kasım - 19 Kasım 2023 haftası burç yorumları
Astrolog Gamze'den 13 Kasım - 19 Kasım 2023 haftası burç yorumları