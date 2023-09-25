Ücretli Poşetler Artık İşlevsiz: Yeni Dönemde Ne Değişiyor?

Plastik poşetlerin neden olduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için 2019 yılında başlatılan “ücretli poşet” uygulaması işlevini kaybediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2019 yılında başlattığı uygulama ile Türkiye’de yılda 45 milyar adede kadar yükselen plastik poşet ve ambalajların kullanımı yüzde 81 azalmıştı.

Poşetin ücretlendirilmesinin ardından ilk yıllarda tüketicilerin file, bez torba kullandıkları ya da alışverişe çıkarken eski poşetleri yanlarında getirdikleri gözlenmişti.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını belirlemek amacıyla anketler yapan Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix, rastgele seçtiği 2 bin üyesine alışveriş sırasında ücretli poşet alıp almadıklarını sordu.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 90’I ÜCRETLİ POŞET ALIYOR

Ankete katılanların yüzde 90’ı artık alışverişe giderken yanlarında eski poşet, bez torba ya da file taşımadıklarını, plastik poşet satın aldıklarını söyledi.

Kalan yüzde 10’un çok büyük kısmı da ücretinden çok çevre kirliliğine karşı hassasiyetlerinden dolayı plastik poşet kullanmadıklarının altını çizdi.

25 KURUŞ DAR GELİRLİ İÇİN BİLE CAYDIRICI DEĞİL

Avantajix Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatların, 25 kuruşun caydırıcılığını da ortadan kaldırdığını belirleterek, anketle ilgili şu bilgileri verdi.

“Anketimize katılanların yüzde 75’i, uygulama ilk başladığında tasarruf için plastik poşet almayı bıraktıklarını ifade ettiler. Çoğunluğu dar gelirli olan bu kişiler için bile 25 kuruş caydırıcılıktan uzak hale geldi. Market arabaları birkaç bin liraya doluyor. Alışverişe 2-3 bin lira harcayan kişiler, artık poşete verecekleri 25 kuruşun hesabını yapmayı bıraktı. İşin kötü yanı alışveriş poşeti, markette satılan çöp poşetinden bile ucuza geldiğinden alışverişlerde ihtiyaçtan çok plastik poşet alanlar arttı. Avantajix olarak plastik poşetlerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda hassasiyetimizi koruyoruz. Bakanlığın, artık işlevini kaybeden bu uygulama yerine doğada kendiliğinden çözülebilen çevre dostu poşetler kullanımının yaygınlaştırılması için gereken tedbirleri alması gerekiyor.”