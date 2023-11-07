Türkiye'yi Şok Eden İstila! Tarım Sektörüne Yeni Tehdit: Kahverengi Kokarca Böceği Yayılıyor

Türkiye'nin verimli toprakları, serinlemeye başlayan hava şartlarıyla birlikte, tarım düşmanları olarak bilinen bazı böcek türlerinin istilasına uğramış durumda. Bu böceklerden biri, özellikle kivi üretimi için büyük öneme sahip Yalova bölgesinde ciddi zararlara yol açan ve halk arasında "kokarca" olarak adlandırılan zararlı bir tür. Bu durum, sadece Yalova sınırlarını aşarak Ordu, Giresun ve Trabzon gibi şehirlerde de kendini göstermiş ve İstanbul'a ulaşma riski alarm zillerini çaldırmıştır.

Yalova Kivi Üretiminde Zararlı Alarmı

Yalova, kivinin başkenti olarak bilinir ve buradan gelen son haberler üreticileri endişelendirmekte. Yaklaşık 300 çeşit bitkiye zarar verme kapasitesine sahip bu zararlı böcek türü, kivi hasatlarını olumsuz etkileyerek bölge ekonomisine darbe vuruyor. Bölge halkı, sürekli olarak bu böcek türüyle mücadele etmekten yorgun düşmüş durumda ve yetkililerden acil önlem çağrıları yükselmekte.

Kivi Üretiminin Kritik Tehdidi: Kahverengi Kokarca

Bu zararlı böcek, aslında Halyomorpha halys isimli, Asya kökenli ve Pentatomidae familyasına ait bir tür. Japonya, Kore, Tayvan ve Çin'den başlayarak dünya geneline yayılmış olan kahverengi kokarca, ABD'nin doğu bölgelerinde 1990'lı yıllardan bu yana bilinen bir problem haline gelmiştir. Kahverengi kokarca böceği, larvaları ve yetişkinleri ile yüzden fazla bitki türünde beslenme kapasitesine sahip olup, tehlikede olduğunda ya da ezildiğinde çevresine kötü koku salgılayarak kendini korur.

Karadeniz bölgesi, özellikle fındık üretimiyle tanınır ve burada baş gösteren kahverengi kokarca, bitki türlerini tehdit etmekte ve tarım sektörü için büyük risk oluşturmaktadır. Bu zararlı böceğin uçabilme yeteneği, onun hızla yayılmasına ve Türkiye genelindeki tarım alanlarını istila etmesine olanak tanımaktadır.

Önlem Alınmazsa İstanbul Tehlikede

Uzmanlar, eğer bu istila kontrol altına alınmazsa, zararlı böceğin İstanbul gibi büyük şehirlere de sıçrayabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu durum, sadece Yalova ve çevresindeki tarım alanları için değil, İstanbul gibi metropol şehirlerin yeşil alanları için de büyük bir tehdit unsuru oluşturuyor.

Mücadele Yöntemleri ve Çözüm Önerileri

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar'ın belirttiği üzere, hem ilaçlama hem de mekanik yöntemlerle bu böceğin kontrol altına alınması gerekmekte. Böylelikle kivi hasadı gibi stratejik öneme sahip tarım faaliyetlerini korumak ve sürdürülebilir bir çözüm yolu oluşturmak mümkün olabilir.

Kahverengi kokarca böceği, insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, özellikle kış aylarında ev ve depo gibi alanları işgal ederek fiziki rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.