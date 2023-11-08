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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erbil sokaklarında tanıtıldı

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erbil sokaklarında tanıtıldı
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Erbil sokaklarında test sürüşü yaptı.

Başkonsolos Yakut, Togg ile gerçekleştirdiği kent turunu tarihi Erbil Kalesi'nde noktalayarak basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye’nin gurur kaynağı Togg’un yerli ve milli teknoloji kullanılarak üretildiğinin altını çizen Yakut, Togg’un ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında ve mükemmeliyetçi bir anlayışla katettiği mesafenin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Yakut, bu teknolojinin Cumhuriyet'in 100. yılında üretilip piyasaya sürülmesinin de ayrıca gurur verici olduğunu kaydederek, "Tabii Togg’u üretmemiz bizim uluslararası bir aktör olarak otomobil sanayiinde yerimizi güçlendirmiş ve pekiştirmiştir." dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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