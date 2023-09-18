Türkiye'nin Nüfusunu Şekillendiren İller: Doğurganlıkta Öne Çıkan Şehirler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamalarına göre Türkiye'nin en doğurgan illeri belli oldu. 81 ilden oluşan Türkiye'nin nüfusu 85 milyona yaklaşırken, doğurganlık seviyesi en yüksek olan iller de açıklandı.

En Çok Doğum Yapan İller

Türkiye'de nüfus artışına en çok katkı sağlayan iller açıklandı. Şanlıurfa, bu alandaki zirveyi ele geçirdi. İşte doğurganlık oranı en yüksek olan ilk 10 il:

Şanlıurfa: 3,81 Şırnak: 3,18 Mardin: 2,78 Muş: 2,77 Ağrı: 2,72 Siirt: 2,71 Bitlis: 2,65 Batman: 2,57 Diyarbakır: 2,54 Gaziantep: 2,47

Türkiye Ortalaması: 1,70 Çocuk

Türkiye geneli için yapılan açıklamalara göre, doğurganlık oranının 1,70 çocukta kaldığı belirtildi. Bu oran, açıklanan illerde oldukça yüksek, bu da Türkiye'nin nüfus yapısını etkiliyor.

Ankara Zirveye Ulaşamıyor

Başkent Ankara, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olmasına rağmen, doğurganlık oranı 1,34'te kaldı. Ankara, doğurganlıkta zirveye yerleşemedi.

Nüfus Artışının Sebepleri Neler?

Doğurganlık oranlarındaki bu yüksekliğin sebepleri arasında çeşitli faktörler yer alabilir. Kültürel, ekonomik ve sosyal etmenler, belirli bölgelerde doğurganlığı etkileyebilir.

Geleceğin Türkiye'si

Bu doğurganlık oranları, Türkiye'nin geleceğine yönelik önemli veriler sunuyor. Nüfus yapısındaki bu değişiklikler, sosyal ve ekonomik politikaların şekillenmesinde de rol oynayabilir.

Doğurganlık oranlarının bu denli yüksek olduğu iller, Türkiye'nin nüfus yapısını belirleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Bu veriler, ülkenin geleceği için atılacak adımlarda önemli bir yer tutuyor.