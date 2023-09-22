Türkiye'nin Deprem Kaderini Değiştirecek Bilgiler: Prof. Dr. Naci Görür'den Çarpıcı Uyarılar

Fırat Üniversitesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen "Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı" oldukça ses getirdi. Çalıştayda ele alınan ana konular; Türkiye'de meydana gelen depremler, alınması gereken önlemler ve şehirlerin deprem direncinin nasıl artırılacağı idi.

"Tehlikeli Fay Hatları: Elazığ ve Çevresi"

Öne çıkan isimlerden İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Elazığ ve çevresinin riskli fay hatlarıyla çevrili olduğunu vurguladı. Görür'a göre, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları arasında, büyük yıkımlara neden olabilecek fay hatları mevcut.

Fay Hatlarının Aktivitesi ve Deprem Olasılığı

Görür, "Kuzey Anadolu fayı, dünyanın en tehlikeli faylarından biridir. Doğu Anadolu fayı ise, Karlıova'dan Malatya'ya ve Hatay'a doğru uzanmaktadır. Bu faylar yılda yaklaşık 1 cm hareket ediyor, bu hareketlerin oluşturduğu stresi hissetmeyiz," şeklinde konuştu.

Yerel Yönetimlerin ve Üniversitelerin Rolü

Prof. Dr. Naci Görür, fay hatlarına yakın şehirlerde, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin deprem analizi ve fay analizi yapmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti. Fay zonlarında ciddi araştırmaların yapılması gerektiğini belirten Görür, planlamaların da buna göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.

İnşaat ve Zemin İlişkisi: Güçlü Temel Yeterli Değil

Görür, yapıların inşaasında zemin faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu. "Yapacağınız temel ve inşaatın jeolojik ve jeofizik parametreleri gözetilmelidir. Sadece sağlam inşaat yapmak için, bu parametreleri göz ardı etmek risklidir. Yapının alt zeminin kayalık olması, o yapının güvenli olduğu anlamına gelmez," dedi.

Toplumsal Duyarlılık ve Devletin Rolü

Deprem konusunda halkın da duyarlı olması gerektiğini belirten Görür, depreme dirençli yerleşim alanlarının oluşturulabilmesi için devlet, yerel yönetimler ve halkın bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştayın Diğer Katılımcıları

Çalıştayda ayrıca; Colorado Boulder Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roger Bilham, İstanbul Teknik Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Canbay gibi önemli isimler de konuşmalarını gerçekleştirdi.

Deprem dirençli şehirlerin inşasında bilimsel verilere dayalı bir yaklaşımın olmazsa olmaz olduğu mesajı verildi. Uzmanlar, bu tür felaketlere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturulabilmesi için detaylı araştırmalar ve toplumun da bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.