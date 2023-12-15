Türkiye'nin Akademi Ödülleri sahiplerini buluyor

Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verilecek. İlim Yayma Vakfı’nın 50. yılı anısına bu yıla özel İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verilecek.

Türkiye’de birbirinden değerli bilim insanlarını mükâfatlandırmak için iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nde heyecan dorukta. 14 Temmuz’da sona eren başvuruların ardından, ödül sahipleri 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, akademi, iş dünyası, siyaset, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katılacak.

Necmeddin Bilal Erdoğan Ödüllerle İlgili Bilgi Verdi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek ödül gecesine ilişkin bilgi vermek üzere ulusal gazetelerin köşe yazarları ile gazete ve televizyon kanallarının üst düzey yöneticileriyle buluştu. Buluşmada İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan da yer aldı. Yıldız Holding, Tosyalı Holding, MNG Şirketler Grubu, Hayat Holding, Turkcell, ASELSAN ve AKSA’nın ana sponsor olduğu İlim Yayma Ödülleri’nde UFS, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sancak Yatırım, MEMORIAL platin sponsor, Evyap ve Torkam Holding altın sponsor, Demirören Medya ise iletişim sponsoru olarak yer alıyor. Basın buluşmasında İlim Yayma Ödülleri’ne destek veren Artaş Grubu, Ege Yapı, Hidro Kontrol, Kuzu Grup ve PORT ile Four Seasons temsilcileri de yer aldı.

Beşiktaş Four Seasons Hotel’de gerçekleşen sohbet toplantısında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde hangi amaçla yola çıkıldığını ve bugün gelinen noktayı anlattı. Adayların değerlendirilme süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Necmeddin Bilal Erdoğan: “Amacımız üst düzeyde ilmî ve akademik çalışmaları desteklemek”

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ödüllerin uluslararası boyuta taşınması için çalıştıklarını belirterek, “’İlim Yayma Vakfı olarak üst düzeyde ilmî ve akademik çalışmaları daha nasıl destekleyebiliriz?’ diye yaptığımız istişare sonucunda böyle büyük bir akademik ödülünün organize edilmesine karar verdik. 2017 yılında başlayan çalışmaların ardından 2019 yılında ilk ödül törenimizi gerçekleştirdik. İki yılda bir düzenlediğimiz İlim Yayma Ödülleri’nde 3 kategoride ödül veriyoruz. ‘Büyük Ödül’, ‘Sosyal Bilimler’ ve ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’ olmak üzere 3 farklı kategori mevcut. ‘Sosyal Bilimler’ ve ‘Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri’ ödüllerinde araştırmacılar, akademisyenler kendileri aday olabiliyorlar. Büyük ödülün diğer iki ödülden farklı yönleri var. Büyük ödüle aday olunamıyor, aday gösterilmesi gerekiyor. Büyük ödülde bir araştırmacının, bilim insanının hayatı boyunca bilime yaptığı katkıları birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

Necmeddin Bilal Erdoğan: “Gençlerimizi teşvik etmek istiyoruz”

İlim Yayma Ödülleri’nin Türkiye’nin bilimsel vizyonunu yansıttığını belirten Necmeddin Bilal Erdoğan, ilim yolunda emek verenlere saygı duyduklarını ifade ederek, “Adaylar, bilimsel nitelik, yenilikçilik, etki, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi. Ödül programını, ilim yolunda emek veren, fayda üreten, katkı sağlayan, topluma hizmet eden, insanlığa ışık tutan ilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı, akademisyenlerimizi; mükâfatlandırmak, teşekkür etmek, onlara saygı duyduğumuzu göstermek, motive etmek, teşvik etmek ve destek olmak için düzenliyoruz” diye konuştu.

Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: “İlim Yayma Cemiyeti 72 yıldır, biz ise 50 yıldır nice öğrencilerin yemek, barınma, burs ihtiyaçlarını karşıladık. Lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, hatta doktora sonrası araştırma düzeyinde yurt içi ve yurt dışı çalışmalar için birçok vatandaşımızı, gencimizi ve çocuğumuzu destekledik. On binler, yüzbinlerce insana dokunmuş bir vakıf ve cemiyetten bahsediyoruz. Bunu Türkiye’nin en büyük akademik ödülünü vererek taçlandırmak istedik. Böylelikle Türkiye’nin özellikle parlak beyinlerini, gençlerini henüz ortaokuldayken, lisedeyken ‘Acaba ben akademik kariyer yapar mıyım’ diye bir düşündürmek istiyoruz. Bunun toplum tarafından takdir gördüğünü hissetmesini, anlamasını istiyoruz. ‘Benim de derslerim çok iyi, acaba akademisyen olsam mı, olursam ne olur, ailem beni destekler mi, nerelere kadar gidebilirim, ilgi alanlarım bununla uyumlu mu?’ diye böyle bir sorgulamaya çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz. İlim Yayma olarak da misyonumuz zaten bu olduğu için İlim Yayma Ödülleri ile bunu daha geniş kesimlere duyurmak istiyoruz.”

Prof. Dr. Fatih Savaşan: “Çok Sayıda Nitelikli Başvuru Aldık’’

Toplantıda konuşan İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, ödüllerin bilimsel kriterlere göre büyük titizlikle belirlendiğini söyledi: “ 14 Temmuz tarihinde sona eren başvuruların ardından asıl önemli süreç başladı. Çok sayıda nitelikli başvuru aldık. Başvurular, oluşturduğumuz akademik kurul ve heyetler tarafından tek tek ele alındı. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi. Değerlendirmelerde dikkat ettiğimiz bazı kriterler öne çıkıyor. Çalışmaların Türkiye’de ortaya konmuş olması, önemi, etkisi ve elde ettiği başarılar bu kriterler arasında. Ülkemizin bilim ve akademi dünyasında öne çıkan buluş ve çalışmalar olması önemli.”

Büyük Ödül Sahibine 150 Tam Altın Ödül

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde belirlenen mükâfatlar, bu yıl altın olarak açıklandı. “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. “Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verilecek. İlim Yayma Vakfı’nın 50. yılı anısına İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü de verilecek.