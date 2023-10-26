Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması Yayımlandı!

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Proje Yürütücüsü Doç.Dr.İknur Yüksel Kaptanoğlu’nun araştırma ekibiyle beraber 2022 yılında hazırlamaya başladığı Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması, BM Kadın Birimi tarafından uygulanan ve İsveç Büyükelçiliği’nin İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı aracılığı ile finansal destek sağladığı “Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında yürütüldü. İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mård açılış konuşmasında, her türlü şiddetten uzak bir siyaset ortamının özellikle gençler için önemini vurguladı.

Araştırmada Türkiye'de siyasette kadınlara yönelik şiddet sorunu geniş çaplı olarak ele alınırken, uluslararası mevzuat ve normlar ile dünyadan iyi uygulama örnekleri incelenerek, yerel mevzuat ve politikalar değerlendirilmektedir. Ulusal çapta siyasette kadınlara yönelik şiddete ilişkin ilk olma özelliğini taşıyan bu araştırma kapsamında, nitel araştırmalarla kadınların siyasette maruz kaldığı şiddetin boyutları yer almaktadır.

Etkinliğin açılış konuşmasında UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova şunları söyledi: “Siyasette kadınlara yönelik şiddet, yaygın bir insan hakları ihlali ve kadınların siyasi hayata tam, eşit ve etkin katılımının önünde önemli bir engeldir. Bugün bu araştırma raporunu açıklarken, tüm paydaşları kadınların siyasi ve medeni haklarını korku, ayrımcılık veya şiddet olmaksızın kullanabilmeleri için gerekli koşulları yaratmak üzere harekete geçmeye davet ediyoruz. Kadınlar, karşılaştıkları zorluklara rağmen, liderlik ettiklerinde tüm toplumlara ve dünyaya dönüştürücü değişimler getirdiklerini kanıtlamaya devam etmektedirler. Siyasi ve kamusal yaşamda karar alma süreçlerinin her kademesine tam ve etkin katılımlarını ve liderlik için eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız.”

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Proje Yürütücüsü İlknur Yüksel Kaptanoğlu araştırma hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “Yaşamlarımızda hikayeler çok önemli. Biz bu araştırmada, kadınların nasıl yükselip seçildiklerine ilişkin hikayeler yerine, siyasette var olma mücadelesi verirken nasıl engellendiklerine odaklanarak, farklı aktörler tarafından maruz bırakıldıkları şiddet eylemlerinin neler olduğunu araştırdık. Siyasete katılan kadınlar ile siyasetle ilgili paydaşların anlatımlarında ifade edilen “kirli” siyaset içinde “normal” kabul edilen şiddetin “normal” olmadığını, siyasete girebilmek ve orada kalabilmenin önünde farklı aktörlerden, farklı aşamalarda, farklı şiddet biçimlerine maruz bırakıldıklarını gösterdik. Biz bu araştırma sayesinde veriye dayalı politika üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlarken, siyasette kadınlara yönelik şiddet ile mücadele için adımlar atılmasının yolunu açtık.”

Aktif olarak parlamentoda ve yerel yönetimlerde yer almış/yer alan kadınlar, siyaset ve kadınlara yönelik şiddet alanıyla ilgili kamu kurumlarından temsilciler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin kadın, gençlik yapılanmaları ve gençlik ağlarından gençler ile derinlemesine görüşmeler ve odak grup tartışmaları yürütülmüştür.

Bu araştırmanın Türkiye'de siyasette kadınlara yönelik şiddet konusundaki problemlerini aydınlatarak, savunuculuk çalışmaları ve değişim süreçlerine önemli bir katkı sunması hedeflenmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçları, kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek ve şiddetsiz bir toplum sağlamak için ülkede demokrasiyi geliştirmenin önemini de vurgulamaktadır.