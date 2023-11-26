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Türkiye'de kayak heyecanı bu sezon da en erken Palandöken'de başlayacak

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Türkiye'de kayak heyecanı bu sezon da en erken Palandöken'de başlayacak
Pistlerin hazır olduğu Palandöken, bu sezon da Türkiye'de kayak heyecanının en erken başlayacağı kayak merkezi olacak.

Palandöken Kayak Merkezi, yapılan yatırımlar sonrası yenilenen pistleri ve lüks tesisleriyle yeni sezonda yerli ve yabancı kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapıldığı kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'de, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor.

Önceki sezondan kalan karların güneş görmeyen yamaçlarda depolanan ve göletler aracılığıyla suni karlama sistemi sayesinde saatte 2 bin 600 metreküp teknik karlama kapasitesi bulunan kayak merkezinde, gece kayağı da yapılabiliyor.

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