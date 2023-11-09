Türkiye, Türk ve yabancı gazetecilere olağanüstü şartlarda görev yapmayı öğretiyor

AA, Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA işbirliğinde yapılan, 11'i AA personeli, 13'ü farklı ülkelerden 24 kursiyerin katıldığı 24. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi devam ediyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, toplumsal olaylarda meydana gelebilecek durumlar, gerçeğini aratmayacak şekilde yaşatıldı. Toplumsal olaylar üzerine Polis Akademisi Başkanlığında verilen pratik eğitimde, ekipler basınçlı su sıktı ve biber gazı attı.

Eğitime katılan yabancı basın mensupları, aldıkları eğitimi AA muhabirine değerlendirdi.

"Bu gerçekten harika bir deneyim"

Lübnan'ın resmi televizyon kanalı Tele Liban'da çalışan Zeinab Yassine, eğitimin "eğlenceli" olduğunu belirterek artık protestocuların biber gazı, su ve benzeri şeylere maruz kalırken nasıl hissettiklerini kendilerinin de anlayabildiğini söyledi.

Yassine, herkesin polisin "dağılın" uyarısına uyması tavsiyesinde bulunarak buna uyulmaması durumunda biber gazına maruz kalınabileceğine işaret etti.

Bu deneyim için Anadolu Ajansına teşekkür eden Yassine, "Bu gerçekten harika bir deneyim ve Lübnan'dan buraya gelmeye değdi. Bakalım sonu nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

Yassine, eğitimde savaş psikolojisi, terörizm, ilk yardım ve "polis nedir" dersleri aldıklarını belirterek eğitimin, kendisinin yeni öğrendiği birçok bilgiyi içerdiğini söyledi.

Bu eğitime katılmadan önce Filistin'de görev yaptığını kaydeden Yassine, "Buradaki işim bittiğinde, oraya geri döneceğim." dedi.

Cezayir Milli Televizyonu EPTV'de çalışan Salim Mirouh da toplumsal olaylar eğitiminin güzel bir deneyim olduğunu belirterek "Ama pratikte acı verici bir olaydı. Çünkü biber bombalarına direnmek kolay değil. Gözlere zarar veriyor. Elimden geleni yaptım. Ama sonuçta işler o kadar kolay değil." değerlendirmesini yaptı.

Mirouh, eğitimin çok ilginç ve iyi olduğunu belirterek başkalarının da bu eğitime katılması temennisinde bulundu.

Bu eğitimin gelecekte savaş haberlerinde yardımcı olacağına işaret eden Mirouh, "Beni hangi ülkeye gönderecekleri şirketime veya kanalıma bağlı. Ama artık durumla nasıl başa çıkabileceğime dair biraz bilgim var." ifadelerine yer verdi.