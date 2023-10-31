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Türkiye Tasarım Vakfı’ndan Cumhuriyet'in 100. Yılına 100 Eser

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Türkiye Tasarım Vakfı’ndan Cumhuriyet'in 100. Yılına 100 Eser
Türkiye Tasarım Vakfı, Cumhuriyet'in 100. Yılında Sembolik Değeri Yüksek 100 Tasarım Seçkisi kitabı ile Türkiye’nin anlamlı yıl dönümünü tasarımın gücüyle taçlandırıyor.

Türkiye Tasarım Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılında tarihsel ve kültürel mirası kutlama amacıyla özgün bir projeye imza atıyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin son yüz yılına damgasını vuran, ulusal ve uluslararası arenada simgesel değeri yüksek 100 tasarım eseri bir araya getiriyor. Bu çalışmayı kitaplaştırarak toplumumuza kalıcı bir eser bırakan Türkiye Tasarım Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılında tarihe anlamlı bir not düşüyor.

Eserlerin özel bir danışma ve seçme kurulu tarafından belirlendiği seçki, tasarımın ve kültürün farklı alanlarında iz bırakmış eserleri gelecek nesillere taşıyor. Söz konusu kurulun titiz çalışmaları ve uzman görüşleriyle belirlenen bu 100 tasarım, sanat ve estetikle harmanlanmış tarihe ışık tutuyor.

Cumhuriyet tarihindeki tasarım anlayışını ele alıyor

Kitapta, her bir tasarımın tarihini, oluşum sürecini, önemini ve toplum üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde inceleyen editoryal ekip, okuyucuya bilgi ve yeni bir perspektif sunuyor. Kitap, görsel bir şölenin yanı sıra Cumhuriyet tarihindeki tasarım anlayışının ve evriminin derinlemesine bir analizini de yapıyor.

Türkiye Tasarım Vakfı Genel Müdürü Barış Güleç konuya ilişkin şöyle konuştu: “Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinde, sanattan mimariye, endüstriyel tasarımdan grafik tasarıma kadar birçok alanda ortaya çıkan başarılı ve özgün tasarımlar, bu kitapta bir araya getiriliyor. Bu özel seçki, tasarımın tarihe nasıl yön verdiğini ve kültürümüzde nasıl bir yer edindiğini de gözler önüne seriyor. Tasarım alanındaki ulusal ve uluslararası; geçmiş ve güncel bilgilerin araştırılmasının, belgelenmesinin ve doğru biçimlerde iletişiminin yapılmasının, tasarım farkındalığını ve kültürü güçlendireceğine inanıyoruz. Bu değerli çalışmanın, tasarım ve tarih meraklıları başta olmak üzere geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle karşılanacağını umuyoruz.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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