Türkiye Serbest Dalışının Yıldızı: Şahika Ercümen Yeniden Rekor Kırdı!

Türkiye'nin serbest dalış arenasının önde gelen isimlerinden biri olan Şahika Ercümen, kadınlar ve erkekler arasında sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu unvanını taşımaktadır. Aynı zamanda sabit ağırlık çift palet dalış branşında da 91 metrelik dalışıyla Türkiye rekorunu kırmıştır. Şimdi ise yeni hedefler ve başarılar için hazır.

Yeni Bir Rekor Hedefi

Milli sporcu Şahika Ercümen, şimdi paletsiz değişken ağırlık kategorisinde yeni bir dünya rekoruna göz koydu. Bu rekor, Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulunan 105 metrelik dünya rekorunu geçmeyi amaçlıyor. Şahika Ercümen, bu hedefi gerçekleştirmek için Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu ve dalışa başladı.

Deprem Bölgesine Dikkat Çekmek İçin Rekor Denemesi

Şahika Ercümen, sadece spor alanında değil, toplumun daha geniş meselelerine de dikkat çekiyor. Bu rekor denemesi, "Hatay'a nefes ol" sloganıyla deprem bölgesinde farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ercümen, su altına indiği anda, bu önemli mesajı iletmeye başladı.

106 Metreye Ulaşan Bir Şampiyon

Şahika Ercümen, hedeflediği 105 metreyi aşarak 106 metreye ulaşmayı başardı. Bu muazzam başarıyla birlikte, adını bir kez daha Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Yayladağı'ndaki dalışın ardından su yüzüne çıkan Ercümen, Türk bayrağını açarak bu büyük başarıyı kutladı.

Eğitimdeki Örnek Katkı

Şahika Ercümen, bu rekoru Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf etmek için önemli bir adım attı. Kendisi, spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek. Bu, genç neslin spor ve başarı konusundaki ilhamını artırmaya yönelik bir değerli katkıdır.

Şahika Ercümen, sadece bir sporcu olarak değil, toplumun önemli bir parçası olarak da büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. Türk serbest dalışının gurur kaynağı olan bu başarılı sporcu, daha nice rekorlara imza atmaya devam edeceğe benziyor.