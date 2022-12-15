Türkiye, Japon fotoğrafçı Şibusawa'nın 40 yıldır 'ikinci memleketi'

Japon fotoğrafçı ve yazar Şibusawa Saçiko, 1981'den bu yana seyahat ettiği ve "ikinci memleketi" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin, tarihini, mutfağını, kültürünü incelediğini ve Türk insanını gözlemlediğini belirterek, "Türk insanı gerek sıcaklığı gerek yakınlığıyla Türkiye'nin duyurulması gereken özelliklerinden biri." dedi.

Şibusawa, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo'da Nazım Hikmet'ten esinlenerek "İnsan Manzaraları" adını verdiği Türk insanını yansıtan fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı.

Fotoğraf karelerine bir çocuğun sünnet töreninden kamuflajlı Türk askerine, tespih satan sakallı adamdan, tavla atanlara kadar Türk insanına dair birçok anı sığdıran Şibusawa'nın "Otobüsle İstanbul", "Tekne üzerinde İstanbul", "İşte bu yüzden İstanbul enteresan - Çok etnikli tarihi bir kentin gerçek hayattan değerlendirmesi" isimli kitapları ve makaleleri de bulunuyor.