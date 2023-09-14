Türkiye Diyanet Vakfı yardım kampanyası başlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fas ve Libya'da meydana gelen afetlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi. TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şimdi Kardeşlerimizin Yanındayız" sloganıyla iki ülkenin zor zamanında yanlarında olmak için insani yardım kampanyası başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Genel Müdürü İzani Turan, Fas ve Libya'nın "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye destek olduğunu hatırlatarak, "Biz de onların bu zor günlerinde alicenap milletimizin destekleriyle yanında olacağız. Bizi biz yapan en önemli özelliklerimizden birisi şüphesiz yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hep zirvede olmasıdır. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde el ele vererek yaraları sarmaya çalıştık. Kardeş ülkelerin karşı karşıya kaldığı bu zorluğun da üstesinden el ele vererek geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Fas ve Libya’da acil insani yardım ihtiyacının olduğunu vurgulayan Turan, iki ülkede milyonlarca kişinin afetlerden olumsuz etkilendiğini anımsattı.

Evsiz kalan, açlık ve susuzlukla karşı karşıya olanların acil gıda, su, sağlık ve barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirten Turan, "Milletimizin destekleriyle, depremden ve selden etkilenenlerin yaralarını saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, kampanyaya destek olmak isteyenlerin "DEPREM" veya "SEL" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 liralık destek verebileceğini ya da "bagis.tdv.org" adresinden bağış yapabileceğini anlattı.