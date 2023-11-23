Türk Mutfağı Malta'ya taşındı!

Malta'da düzenlenen Akdeniz Turizm Forumu, 30'dan fazla farklı ülkeden gelen 50'den fazla seçkin konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Bu seçkin konuşmacılar arasında; Sayın Bilal Ekşi: Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı, Andreas Scriven: Lider Ortak, Deloitte Hospitality & Leisure Bart Van De Winkel: Varlık Yönetimi, HVS (Hollanda/Yunanistan) Prof. Dimitrios Buhalis: Bournemouth Üniversitesi (İngiltere) Şef Gino D'Acampo: Ünlü Şef ve Medya Kişiliği (İtalya) HE Borut Pahor: Slovenya'nın Eski Cumhurbaşkanı, Thanos Michaelides: Başkan, Kıbrıs Otelciler Birliği, Carlo Micallef: İcra Kurulu Başkanı, Malta Turizm Otoritesi, Ivana Vladovic: Split-Dalmaçya Bölgesi Turist Kurulu Başkanı (Hırvatistan), Dimitris Manikis: Wyndham Hotels & Resorts Başkanı ve Genel Müdürü (EMEA), Turizm Bakanı Clayton Bartolo gibi isimler Akdeniz Turizm Forumu'na değerli görüşler ve bakış açıları katarak, çeşitli uzmanlık alanlarını temsil etmekte ve aynı zamanda Malta turizm ve otelcilik camiasına da büyük ilham kaynağı olmuşlardır. Kolektif deneyimleri havacılık, konaklama, varlık yönetimi, akademi, mutfak sanatları, kamu hizmeti ve turizm yönetimi alanlarını kapsamakta ve etkinlikteki tartışmaların derinliğini ve genişliğini zenginleştirdiği belirtildi.

Türk gastronomisini temsilen Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe, etkinliğe katılım sağlarken Akdeniz Turizm Forumunun öneminden bahsetti. Malta'nın türk mutfağını tanıması ve gelişimi için karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Boztepe, daha sonrasında büyükelçilikle yapılan yemekle birlikte Yaratıcı Liderlik Ödülü'ne layık görülen ünlü şef Ebru Baybara Demir ile bir araya geldi. Bu yemekte gastronomi turizmi konusunda ülkemizin değerlerini ön plana çıkartma imkanları üzerine de konuşmalar gerçekleştirildi.

Akdeniz Turizm Forumunun açılış konuşmasında çevre bilincinin giderek arttığı bir dünyada, yeşil ulaşım ve iklim hedeflerine ulaşma çabalarının önemli bileşenleri haline geldiğinden bahsedilirken gelişen emisyon hedeflerinin, değişen sosyal davranışlar ve teknolojik gelişmelerin seyahat etme şeklimizde devrim yaratmaya hazırlanıldığı belirtildi. Toplu taşımanın daha fazla kullanılmasını teşvik etmenin ve seyahat uygulamalarını değiştirmenin yanı sıra köklü üreticiler ve endüstriler, piyasaya sürdükleri ürünlerde önemli değişiklikler yapmayı düşündükleri anlattı. Sürdürülebilir ulaşımın keşfi yalnızca daha yeşil bir geleceği ifade etmemekte; aynı zamanda daha temiz hava, azaltılmış emisyon ve daha sürdürülebilir bir gezegen anlamına da gelmektedir. Bu Usta Sınıfı; turizm, seyahat ve konaklama sektörleri üzerindeki etkisine özel olarak odaklanarak, yeşil taşımacılığın daha parlak bir yarını şekillendirmedeki derin önemini ele almakta olduğundan bahsedildi.