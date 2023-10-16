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Türk Kızılay Gazze'deki Ekibiyle Sivillere Yardım Ediyor

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Türk Kızılay Gazze'deki Ekibiyle Sivillere Yardım Ediyor
Yaşanan çatışmalar Gazze’de yardım ihtiyacının artmasına neden olurken uzun yıllardır Filistin genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılay da Gazze içerisindeki yerleşik ekibiyle imkanlar doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Türk Kızılay, güvenli ortamın sağlanmasının ardından ise hem Türkiye’den gönderilen hem de bölgeden temin edilen insani yardım malzemeleriyle savaşın mağdur ettiği sivillere desteğini artıracak.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin’e kesintisiz olarak yardım ulaştıran Türk Kızılay, hem Filistin hem de İsrail’de insani yardım çalışmaları yürütüyor. Filistin’in Gazze Şeridi’ne geçişin olmamasından dolayı ise Türk Kızılay, şu an için Gazze’deki sivillere yereldeki personelinin ulaştırdığı insani yardımlarıyla destek sağlıyor. Bölgeye daha fazla yardım ulaştırmak için de girişimlerde bulunan Türk Kızılay, güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından yerel sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak.

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