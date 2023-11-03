Türk Cerrahi Derneği Cumhuriyet’in 100. Yılını Coşkuyla Kutladı!

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde coşku ile kutlandı. Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusuna Türk Cerrahi Derneği de ulusal kutlamalar ile katıldı. Gelenekselleşen Cumhuriyet Balosu bu yıl Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. Ahmet Serdar Karaca’nın onurlandırdığı özel gecede kutlandı. Organizasyona, aralarında Prof. Dr. Mehmet Haberal’inde bulunduğu değerli pek çok isim katıldı. Cumhuriyet’in ilan edilmesinin 100. yılı Türk Cerrahi Derneği tarafından gurur verici şekilde onurlandırıldı.

Bu organizasyonda Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca gecenin önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi, “Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet eşitlik, adalet, milli egemenliktir. Cumhuriyet vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Bugünümüzü borçlu olduğumuz kahramanlarımız ve aziz şehitlerimiz, canımız pahasına koruyacağımıza söz verdiğimiz ve geleceğimizin sağlam temelli inşasına olanak sağlayan en önemli değerimizdir. Cumhuriyetin istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin daim olacağına inancım tamdır.” ifadelerini kullandı.

Sağlık sektöründen profesyonellerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet’in 100. Yılı Balo Organizasyonu dostlukların pekiştiği unutulmaz anların yaşandığı ve en önemlisi de Cumhuriyet’in kuruluşunun ve Cumhuriyet’in Baş Mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve ilkelerinin onurlandırıldığı eşsiz bir geceye şahitlik edildi.