Trafikte masum bir anın hayatına mal olmaması için ‘Yola odaklan’

Bugün 1.2 milyondan fazla araçtan oluşan ağıyla, Avrupa’nın en büyük araç kiralama firması olan Europcar’ın ödüllü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Türkiye ofisi, yeni bir toplumsal farkındalık projesine daha imza attı.

Trafik kazalarına neden olan kusurlar içinde sürücü kusurlarının yüzde 86.8 ile ilk sırada yer almasından hareketle bu konuda farkındalık uyandırmak için harekete geçen Europcar Türkiye, hem müşterilerinin hem de online kullanıcılarının dikkatlerini bu konuya çekmek için proje görselleri hazırlayarak bunları dijital kanalları aracılığıyla paylaştı.

#YolaOdaklan hashtag’iyle paylaşılan bu görseller, kişilere araç kullanırken her saniyenin çok önemli olduğunu, telefondan kısa bir mesaj göndermek, hızlıca ruj tazelemek veya kahveden bir yudum almak gibi masum görünen bir anlık dikkatsizliklerin onların hayatlarına mal olabilecek, geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Sosyal medyada yoğun etkileşim aldı

Proje görsellerinin yayınlandıktan sonra oldukça dikkat çektiğini kaydeden Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, “Sosyal medya kanallarında 300 binden fazla görüntülenme ve 2 bin 500’den fazla etkileşim aldık. Hedeflediğimiz farkındalığı kanıtlar nitelikte kullanıcı yorumlarıyla #YolaOdaklan stratejimizi sürdürülebilir kılma motivasyonu yakaladık. En önemlisi; görsellerimizi gördükten sonra trafikte 1 kişi bile telefon kullanmayı, makyaj tazelemeyi, kahve içmeyi bırakıp ‘yola odaklandıysa’ bu bizim için en değerli sonuç” değerlendirmesini yaptı.

İşte trafik kazalarıyla ilgili dikkat çekici veriler

Europcar Türkiye’nin araç kullanırken her saniyenin önem taşıdığı ve güvende kalmanın kişilerin sadece bir karar uzağında olduğu sonucunu çıkardığı trafik kaza verileri dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda, TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de 1.232.957 trafik kazası meydana geldi ve kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 86,8 ile ilk sırada yer aldı. Karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana gelirken, trafik kazalarında ölenlerin yüzde 44,9'unu sürücüler, yüzde 31,8'ini yolcular, yüzde 23,3'ünü ise yayalar oluşturdu.

2 sosyal sorumluluk projesi ödül kazandı

Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda, topluma fayda sağlamayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Europcar Türkiye, bu alanda pek çok ödülün de sahibi oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği ‘Eşitsizliğe Dur De!’ projesi Kadın Dostu Markalar Platformu’nca ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci Kategorisi 2023 Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’ne layık görülen Europcar Türkiye, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde de kız çocuklarının kalıplara sığdırılmadan yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken projesi ‘Kalıplara Sığmayan Kızım Var Benim’ ile de hem Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından Kadın Dostu Marka Farkındalık Ödülü’nü hem de Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından Kuzey Yıldızı Ödülü’nü kazandı.