“TOPRAKTAN SOFRAYA” DENİZLİ’DE GASTRONOMİK BİR DENEYİM!

Denizli bölgesinin bereketli topraklarından ve tarihsel köklerinden ilham alarak başlayan; brasserie, catering, patisserie, hizmetiyle bütüncül bir lezzet deneyimi vadeden Labada, 5. yılını gerçekleştirdiği özel bir organizasyonla kutladı. Labada, gastronomi yazarlarını, konu uzmanlarını ve sosyal medya içerik üreticilerini 18-19 Eylül tarihinde Denizli’de gastronomi keşfine çıkardı.

Ege, Akdeniz ve Anadolu mutfağını sahiplenerek, açıldığı günden bu yana bölgenin lezzet birikiminin hak ettiği değeri bulması adına projeler yürüten Labada Brasserie; kurucusu Gonca Saldanlı önderliğinde 5. yılını, özel bir gezi ile kutladı. Konuklar, iki gün süren etkinlikte şehrin kültürel noktalarına ziyaret gerçekleştirirken Denizli’nin gastronomi zenginliğini de yerinde deneyimleme fırsatı yakaladı.

Bereketli Topraklara Sahip Buldan’da Gırye Domatesi Topladık

Gırye Tomet ( Kır yer domatesi) Buldan ilçesinin en önemli gıda ürünlerinden, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden sayılıyor. Gırye domates özellikle Buldan’ın ilk yerleşim yerlerinden Çağış bölgesinde ve Bölmekaya mahallesinde yetişiyor. Gırye Domatesi, susuz yetişmesi, ekşiliği ve girintili çıkıntılı görünümüyle ön plana çıkıyor.

Labada Brasserie, açık ateşte yapılan 5 domatesli menemen kahvaltının yıldızı oldu. Bu özel kahvaltıya Tale’s marka zeytinyağları da eşlik etti. Misafirler, kahvaltı sonrasında Murat Yeşildağ anlatımı ile tarlada atalık tohum domates hasadı gerçekleştirdi.

Denizli’den Denizli Kebabı Yemeden Gidilmez

Denizli’nin coğrafi lezzetlerinden biri olan Denizli Kebabı, süt kuzuların 8 -10 parçaya ayrıldıktan sonra parçanın karşılıklı şişlenip, özel olarak yapılan kubbeli fırınlarda yakılan sakız ağaçlarının verdiği ateşin karşısına yerleştiriliyor. 3- 3,5 saatte pişen etler sünger gibi yumuşacık pidelerle sunuluyor.

Bu lezzetli kebabı şehrin gastronomi kültüründe önemli bir yer tutan Kebapçı Enver’de etkinlik kapsamında deneyimledik.

Gastronomik Deneyim Dolu Bir Gala Yemeği

Publin Labada’da gerçekleşen 5. yıl gala yemeği Gonca Saldanlı’nın açılış konuşması ile başladı. Sevilen şaraplarının eşlik ettiği menüde Kurucu Enis Güner ürünler ve menü ile uyumu hakkında bilgi aktardı. Kale Biberi Çorbası, Labada Otu Dolması, Coğrafi işaretli Çameli Fasulyesi ile yapılan Tahinli Çameli Taze Fasulye Kavurması menünün en beğenilen yerel lezzet yorumları arasında yer aldı.

“Bu Toprakların Misafirperverlik Değerlerinden İlham Aldık”

BND Group çatısı altında; brasserie, catering, patisserie hizmetiyle Denizli’de bütüncül bir lezzet deneyimi vadeden Labada’nın 5. yıl kutlaması için değerlendirmelerde bulunan Gonca Saldanlı; “Bu toprakların misafirperverlik değerlerinden ilham alan hizmet anlayışımızla 2019 yılında Labada yolculuğumuz başladı. Şehrin gastronomi temsilcisi Labada olarak bölgenin zengin mutfak kültürünü korumak, bu lezzetleri ortaya çıkarmak ve gerektiğinde bu lezzetlere kendi yorumumuzu katmak işimize olan tutkumuzu daha da güçlendirdi. Bölgenin mevsimsel yerel ürünlerini kullanarak oluşturduğumuz imza lezzetler misafirlerimiz tarafından takdir gördü ve aldığımız dönüşler bu yolculuğumuzda motivasyon kaynağımız oldu. Bugün Denizli’nin önde gelen gastronomi destinasyonu olması için yaptığımız tüm çalışmaların gururu ile 5. yılımızı kutluyoruz. Şehir gastronomisine katkı sağlamaya devam ederken bölgenin gerçek tatlarını lezzetseverler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Sevilen Taş Ev Bağları’nda Bağ Bozumu Deneyimi

Etkinliğin 2. gününde, Labada merkez şubesinde Denizli’nin kahvaltı kültüründe sunulan lezzetlerle keyifli bir kahvaltı düzenlendi. Programa, Güney Denizli’de bulunan Sevilen Bağları’nda devam edildi. Sevilen Bağları’nda bağ bozumu deneyiminin ardından misafirler, Labada Catering tarafından bağ bozumuna özel hazırlanan lezzetleri deneyimlediler. Sevilen şarapları eşliğinde sunulan yerel peynirler, Coğrafi işaretli Kale Biberi ile yapılan Kale Biberi Dolması ve Tavas bölgesine özgü Tavas Göveci ardından sunulan coğrafi işaretli Serinhisar Leblebisi ile yapılan Leblebi Helvası ile unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşandı.

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