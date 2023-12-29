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TEMA Vakfı’ndan yeni yılda fidan bağışı çağrısı: Her bir fidan, bir umut demek

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TEMA Vakfı’ndan yeni yılda fidan bağışı çağrısı: Her bir fidan, bir umut demek
TEMA Vakfı, 2024 yılına günler kala hem sevdiklerimize hem doğaya verilecek en güzel hediyenin daha yaşanabilir bir gelecek olduğunun bilinciyle “Bu topraklara diktiğimiz her bir fidan yeni bir umut” diyerek anlamlı bir hediye arayışında olan herkesi umutları yeşertmeye, fidan bağışı yapmaya çağırıyor.

İklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisi oldukça büyük. Ormanlar, iklim kriziyle mücadele için önemli bir karbon yutak alanı. Ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ısı ve aşırı hava olaylarına maruz kalmada tampon görevi görürler. Bu nedenle her geçen gün etkilerini artıran iklim krizinden korunmak için orman varlıklarımızı korumamız ve alanını artırmamız büyük önem taşıyor.

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışan ve 1 milyonu aşkın gönüllüsüyle paylaşmanın, doğa ve insan sevgisinin önemine inanan TEMA Vakfı, 1992’den bugüne 38 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu.

Yeni yıl hediyeniz fidan olsun, kalpler umutla dolsun!

TEMA Vakfı, yeni yıla girerken anlamlı bir hediye arayışında olan herkesi orman varlıklarımızı artırmak için fidan bağışı yapmaya çağırıyor. Yaşanabilir bir gelecek için Vakfın web sitesi (tema.org.tr) üzerinden fidan bağışı yapabilir, bağış ile birlikte isme özel hazırlanabilen sertifikaları sevdiklerinize, iş ortaklarınıza, çalışanlarınıza ya da müşterilerinize hem elektronik hem basılı olarak gönderebilir ve yeni yıllarını kutlayabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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