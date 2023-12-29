TEMA Vakfı’ndan yeni yılda fidan bağışı çağrısı: Her bir fidan, bir umut demek
İklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisi oldukça büyük. Ormanlar, iklim kriziyle mücadele için önemli bir karbon yutak alanı. Ayrıca iklim değişikliğinin neden olduğu ısı ve aşırı hava olaylarına maruz kalmada tampon görevi görürler. Bu nedenle her geçen gün etkilerini artıran iklim krizinden korunmak için orman varlıklarımızı korumamız ve alanını artırmamız büyük önem taşıyor.
Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışan ve 1 milyonu aşkın
Yeni yıl hediyeniz fidan
olsun, kalpler umutla dolsun!
TEMA Vakfı, yeni yıla girerken anlamlı bir hediye arayışında