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TEGV'li çocuklardan coşkulu kutlama

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TEGV'li çocuklardan coşkulu kutlama
Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’nın 27 ilde bulunan 6 Eğitim Parkı, 40 Öğrenim Birimi ve 22 Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde Sika Türkiye’nin sponsorluğunda coşku ile kutlandı.

Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhuriyet'in temel ilke ve değerleri ışığında nitelikli eğitim desteği alan TEGV'li çocukların Ekim ayında drama ve sanat atölyelerinde ürettikleri Cumhuriyet ve Atatürk temalı eserler de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri’nde sergilendi; birimler balonlar ve bayraklarla süslendi. Yüz boyama, sihirbaz gösterileri, uçurtma şenlikleri ve eğlenceler güne renk kattı. Etkinliklere Hatay’dan Van’a, İstanbul’dan İzmir’e tüm TEGV birimlerinde öğrenim gören yüzlerce çocuk katıldı.

Sika Türkiye Genel Müdürü Turgay Özkun, “Cumhuriyet’imizin 100. yılında çocuklarla bir araya gelmek ve onların Cumhuriyet’in değerlerini anlamalarını sağlamak çok değerli. Biz bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, bu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyetin değerleri neticesindedir. Çocuklar Cumhuriyetimizin geleceğidir. Onların vizyonlarını genişletmek, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak, yol göstermek de bizlerin görevidir. Sika olarak Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Cumhuriyetin Yüzleri projesi kapsamında Türkiye genelindeki 64 merkezinde yürüttüğü 29 Ekim Şenliklerine sponsor olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki yüzlerce çocuğumuza bir gün bile dokunabilmek bizler için çok değerli” dedi.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Cumhuriyet’in temel ilke ve değerleri ışığında kuruluşumuzdan bu yana 28 yıldır 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunduk. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla temel eğitime destek olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak “Cumhuriyet’in Yüzleri” projemizi hayata geçirdik. 2023 yılı boyunca pek çok özel etkinliğe imza attık. Cumhuriyet coşkusunu her adımda birlikte yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Cumhuriyetin Yüzleri olarak, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını aydınlatacak çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliklerimize verdikleri destek için Sika Türkiye’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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