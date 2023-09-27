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Tarzın Mutfağa Yansıması: Mutfak Masa Takımı

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Tarzın Mutfağa Yansıması: Mutfak Masa Takımı
Şüphesiz ki evlerimizde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri mutfaklarımız.

Güne uyanmamızla birlikte mutfaktaki serüvenimiz de başlamış olur. Sabaha şahane bir şekilde başlayabilmek için hazırlanan besleyici kahvaltıların, günün geri kalanında bizi dinç tutacak öğünlerin, atıştırmalıkların yolu hep mutfaktan ve dolayısıyla mutfak masa takımından geçer. Sıcacık bir kahveye ihtiyacımız varsa yine yolumuz mutfağa düşer. Yeri gelir tüm aile etrafında toplanır, yeri gelir vakit yoktur ve hızlı atıştırmalar yapılır. Zamanımızın kayda değer bir kısmını geçirdiğimiz yer ve enfes yemeklerin nihai adreslerinden biri de tabii ki mutfak masa takımlarıdır. Aynı zamanda tarzlarımızın birer yansıması konumundadırlar. Seçimler zevklerinizi yansıtır...

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Mutfak Masa Takımı Seçiminde Boyutlara Dikkat

Standart dikdörtgen mutfak masa takımı modellerinde 120 cm'den başlayan genişlik 210 santimetreye kadar uzanabilir. Kare yemek masası modelleri ortalama 180 cm iken yuvarlak modellerde standart ölçülerin 170 cm olduğunu görmek mümkün. Ancak bu ölçüler modelden modele değişebilir ve özelleşebilir... O nedenle mutfağınızın ölçülerini bilmek doğru modele ulaşmanız için en değerli bilgidir.

Günümüzde, özellikle kalabalık şehirlerde artık evlerin, dolayısıyla mutfakların da küçüldüğü bir gerçek. Mutfakta geçirdiğimiz zamanlar göz önüne alındığında, geniş bir kullanım alanı her anlamda ihtiyaç haline gelir. Bu nedenle daha minimal ve portatif mutfak masa takımlarına olan ilgi her geçen gün artıyor doğal olarak. Diğer yandan, az yer kaplayan bir mutfak yemek masa takımı ile mutfağınızda çok daha geniş ve özgür bir alana sahip olabilirsiniz. İşte bütün bu sebeplerden, bir açılır mutfak masa takımı ilginizi çekebilir. Kapalı haldeyken alandan tasarruf etmeyi sağlayan, açıldığında ise daha fazla kişinin kullanımına ve servisine imkan sağlayan bu tarz mutfak masa takımları şıklığınızdan ödün vermeden tarzınızı mutfağınızda yansıtmanızı sağlayabilir. Küçük alanlar için bench tasarımlara sahip modeller de alandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Geniş bir mutfağınız varsa, büyük ve rahat kolçaklara sahip koltuklu, ahşap masaları tercih edebilirsiniz. Bu modellerde seçeceğiniz ve sandalyelerinizde kullanacağınız yumuşacık yastıklar, hem konforunuzu artırır hem de dekorasyonunuzu tamamlamanızı sağlar. Yine geniş mutfaklarda minimum 6 kişilik tasarımları tercih edebilirsiniz.

Mutfak Yemek Masa Takımından Beklentiniz Nedir?

Çeşit çeşit renkler, desenler, sayfalar dolusu seçenekler varken bir mutfak masa takımı seçimi yapmak kulağa pek de kolay gelmiyor. Bazıları klasik tarzdan asla vazgeçemezler ve bu bütünlüğü mutfaklarında da sağlamak isterler. Örneğin yuvarlak mutfak masa takımı ile klasik ya da otantik bir görüntü yakalamak mümkün olabilir. Barok desenler, işlemeli ayaklar tercih edilebilir.

Bazıları ise modern çizgilerini, mutfağın geri kalan bütün kısımlarında olduğu gibi mutfak masa takımlarında da devam ettirir. Mermer desenli veya ahşap mutfak masa takımı gibi seçeneklerle mutfağa daha modern ya da spor bir hava katılabilir. Daha özgün renklerde masa ve sandalyeler tercih edilebilir.

Duvarların rengine zıt olacak şekilde takım seçimi yaparak, mutfakta modern bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Ya da beyaz bir mutfağa sahipseniz modern etkiyi beyaz mutfak masa takımı modelleri ile derinleştirebilirsiniz.

Tarzınızı Yansıtacak Modelleri Koçtaş'ta Bulabilirsiniz

Ev demek bir yandan da huzur demek, rahatlık demek. Bu durum evin bütün kısımları için geçerli. Tabii mutfaklar için de... Öte yandan konfor ararken zariflikten, gösterişten ödün vermek de gerekmiyor. Bu yüzden hem rahat hem de şık bir mutfak masa takımı arıyorsanız Koçtaş’a göz atmak harika bir fikir olabilir. Her bütçeye uygun mutfak masa takımı fiyatlarına ve çeşit çeşit seçeneklere Koçtaş’ın web sitesinden kolayca ulaşabilirsiniz. Mutfağınızın büyüklüğüne ve tarzınıza en uygun modeli sepetinize ekleyebilir; kısa sürede Koçtaş güvencesiyle sahip olabilirsiniz.

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