Tarihi Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 30. yılında anma töreni düzenlendi

Osmanlı Devleti'nin Bosna Hersek'teki en önemli eserlerinden olan ve Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 30'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen tören, köprünün yıkılma saati olan 10.16'da sirenlerin çalınmasıyla başladı.

Anma törenine katılanlar, köprünün altından geçen Neretva Nehri'ne karanfiller bıraktı.

Şehirde yaşayan gençler cesaretlerini sergilemek için atlama platformu olarak kullanılan Mostar Köprüsü'nde "sessiz atlayış" gerçekleştirdi.

Atlayıcılar Kulübü Başkanı Lorens Listo, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların unutulmaması için geçmişte olduğu gibi bu yıl da sessiz atlayış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Listo, köprünün, etnik köken ve dini inanç fark etmeksizin Mostar'da yaşayan herkes için önemli olduğunu kaydetti.

Aktör Sasa Orucevic de yıllar önce yaşananlardan insanlığın ders almadığını belirterek "İnsanların öldürülmesini durdurmak önemli. Umarım birilerinin aklı başına gelir ve insanca düşünmeye başlarız" dedi.

Köprüden atlayan Harun Bajgoric, köprüden atlamanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve bunu yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.