Tarihi Bizans'a uzanan ilçe: ESENLER

Mega kentimiz İstanbul’umuzun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Esenler’in tarihi, Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Tarihi yerleriyle dikkat çeken Esenler’in yüzölçümü küçük, nüfusu ise kalabalıktır. Esenler’in AVM ve yaşam merkezleri çok ünlüdür.

Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi huzurlu bir yerdir. 240 bin m2 olan bu park, ilçenin en güzel yerlerden biridir. Bahçede koşu, yürüyüş ve bisiklet yolu, piknik alanları bulunmaktadır.

Esenler’in en tarihi yapıtlarından biri Taş Cami’dir. Bu yapıt, Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisidir. Kılıç Ali Paşa Cami’den esinlenerek yapılan bu camide demir kullanılmamıştır. Tamamen taş olan cami, bin metrekare olup, Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır.

Esenler’in Avasköy Kemeri mutlaka ziyaret edilmelidir. Yılanlı Kemer olarak da bilinen kemer, Mimar Sinan eseridir. Tahrip olan kitabesi günümüze kadar sağlam ulaşmıştır. Kemerin olduğu yerde gezilecek doğal yeşil alanlar da bulunmaktadır. llçede görülmesi gereken yerlerden biri de Atışalan Çeşmesi’dir. Mimarisi dikkat çeken çeşme, Osmanlı dönemi izlerini taşıyor Kesme taş kaplama çeşme1995’de koruma altına alındı.

Hünkar Kasrı’nı ziyaret etmeden Esenler’den sakın ayrılmayın. Osmanlı dönemine ait olan bu yapıt, taşıdığı tarihi izlerle son derece muhteşemdir. Bu yapıtın otağı ise Hümayum olarak bilinmektedir.

İstanbul’u Edirne’ye bağlayan karayolun üzerinde bulunan Davutpaşa Kışlası, Osmanlı döneminde uzun zaman kışla olarak kullanılmıştır.1999’a kadar kışla olarak kullanılan bu eser, mimari olarak muhteşemdir. Kışlanın hemen arkasında da II. Abdülhamit’in yaptırdığı fırın bulunmaktadır. Fırın günümüze kadar sağlam ulaşmıştır.

Esenler’de gezilecek yerlerden biri de Esenler Bölge Parkı’dır. 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan parkta voleybol, basketbol spor sahaları da bulunmaktadır.

Esenler’in tarihi yerlerden en önemlilerinden biri de Avas Kilisesi’dir. 1831’de yapılan bu kilise, Meryem Ana’ya yadsındığından büyük önem kazanmaktadır.

Hacı Lütfü’ye Gürses Bilim Parkı, doğal güzelliğiyle ön plandadır. Öğrencilerin mutlaka gelmesi gereken bu parkta, farklı bitkiler keşfedilebilir.

Esenler çok kozmopolit yapıya sahip yerleşim merkezlerinden biridir. Bu ilçede konumlandığı yerlere göre 3 bin lira ile 25 bin lira arasında kiralık konut bulmak mümkündür. Esenler’in yollarında her ülkeden insan görmek mümkündür. Yaşanması ve ulaşmı kolay bir ilçedir.