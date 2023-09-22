Suudi Arabistan’a vize almanın çok kolay olduğunu biliyor muydunuz?

Suudi Arabistan, hem ev sahipliği yaptığı kutsal topraklarla hem de 2030 vizyonu kapsamında hayata geçen cazibe merkezleriyle öne çıkan bir ülke. Özellikle Müslümanlar Mekke ve Medine’de bulunmak, Kabe’yi ziyaret etmek ve kutsal topraklarda vakit geçirmek için ülkeye doğru yola çıkıyor. Yakın zamanda ülkeye gitmek isteyen seyahat severler ülkenin vize gerekliliklerini merak ediyor. Öncelikle en az 6 ay geçerliliği olan bir Schengen, İngiltere ya da Amerika vizesi olanlar kapıda vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor.

Bu vize tiplerinden birine sahip olmayanlarsa çeşitli gereklilikleri sağlayarak 96 saatliğine geçerli Suudi Arabistan Transit Vize alarak ülkeye giriş yapabiliyor. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun.com adına konuşan Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Suudi Arabistan Transit Vize alma şartlarını anlattı.

Orkun Özkan, ‘’Enuygun’dan Flynas Hava Yolları gidiş-dönüş uçak bileti alanlar Suudi Arabistan Transit Vize alabiliyor.’’

Orkun Özkan, ’’Kutsal toprakları ziyaret etmek için Suudi Arabistan Transit Vize almanın en kolay yolu, ülkeye Enuygun’dan alacakları Flynas Hava Yolları ile kalış süresi en fazla 96 saat olan gidiş dönüş uçak bileti almak. Bu şekilde kutsal topraklara seyahat etmek isteyenler ve Suudi Arabistan’ın hem tarihi hem de keşfedilmemiş yerlerini görmek isteyen seyahat severler yalnızca başvuru ve Seyahat Sağlık Sigortası poliçeleri için gerekli ücreti ödeyerek Suudi Arabistan Transit Vize alabiliyor ve 96 saat ülkede gezebiliyor. Suudi Arabistan’ın son yıllarda uyguladığı kolaylaştırıcı vize uygulamaları 96 saat gibi gayet yeterli bir süre konaklama imkânı sunuyor. Her zaman olduğu gibi Suudi Arabistan resmi temsilciliklerinden turist veya diğer vize türlerine başvurmak mümkün. Suudi Arabistan’ın vize uygulamalarındaki olumlu değişiklikleri sayesinde tüm vize tipleriyle Umre ziyareti yapmak mümkün. Bu noktada seyahat edeceklere vize türünden bağımsız olarak otel rezervasyonunu yaptırmalarını; dönüş bileti ve Seyahat Seyahat Sağlık Sigortasını da mutlaka seyahate başlamadan almalarını öneririm.

Tüm bu kolaylıkların yanı sıra Suudi Arabistan’ı ziyaret etmek isteyenler için birçok kampanya da seyahat severleri bekliyor.’’ dedi.

Başvuru yalnızca 3 dakika sürüyor

Sürecin nasıl ilerlediğini de anlatan Orkun Özkan, ’’Vizenizi almak için tek yapmanız gereken Enuygun üzerinden Flynas Hava Yolları gidiş-dönüş uçak biletinizi aldıktan sonra hava yolunun web sitesinden ‘Manage My Booking’ alanından transit vizeye başvurmak. Tüm başvuru süreci yalnızca 3 dakika sürüyor. Başvurunuzdan sonra 3 ay süreyle geçerli 96 saatlik Suudi Arabistan Transit Vizeniz e-mail adresinize iletiliyor.

Vize alan kişilere 96 saatlik seyahatleri için Suudi Arabistan önerilerini de paylaşan Özkan, “Suudi Arabistan Transit Vize alarak ülkeye giriş yapan kişilerin büyük çoğunluğu bir günlerini Umre yaparak Kabe’yi ziyarete ayırıyor. Bu sayede Müslümanlar için en önemli mabette vakit geçirme fırsatı yakalamış oluyorlar.’’ dedi.