Suna Polat Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü Kutlaması

Geçtiğimiz günlerde Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’ın merhum annesinin adını verdiği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur’un da katılımıyla Hatay’ın Samandağ ilçesinde açılışı gerçekleştirilen, Suna Polat Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ev sahipliği yapıyor.

Samandağ Belediyesinin Organize ettiği kutlamaya, bölgedeki öğretmenler aileleriyle katılarak günün anlam ve önemini, şarkılarla, türkülerle yaşatmak için bir araya geldiler.