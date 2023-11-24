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Suna Polat Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü Kutlaması

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Suna Polat Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü Kutlaması
Deprem bölgesinde Adnan Polat’ın gençlere yönelik yaptırdığı Suna Polat Gençlik Merkezi’nde Öğretmenler Günü kutlandı.

Geçtiğimiz günlerde Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat’ın merhum annesinin adını verdiği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur’un da katılımıyla Hatay’ın Samandağ ilçesinde açılışı gerçekleştirilen, Suna Polat Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasına ev sahipliği yapıyor.

Samandağ Belediyesinin Organize ettiği kutlamaya, bölgedeki öğretmenler aileleriyle katılarak günün anlam ve önemini, şarkılarla, türkülerle yaşatmak için bir araya geldiler.

Kaynak:Haber Kaynağı

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