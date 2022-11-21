Sonbaharın güzelliklerini 450 metre yükseklikteki cam terastan izliyorlar

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam teras, Azdavay Belediyesince işletiliyor. Bölgeye yapılan son turizm yatırımlarıyla ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor.

Sonbaharın son günlerinde terası gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çekiyor. Küre Dağları'nı gezen doğaseverler, sonbaharın tadını çıkarıyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, , ilçenin doğa turizminde marka yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çatak Kanyonu'nun bölgeye ayrı bir değer kattığını ifade eden Civelek, "İlçemizin en gözde turizm noktalarından biri olan Çatak Kanyonu'ndaki cam teras bölge açısından çok önemli. Cam terasımız Türkiye'nin en yüksek cam terasıdır. 900 metre derinlikteki kanyon vadisini gören 450 metre yüksekliğindeki bir cam terastır." dedi.