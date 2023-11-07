Sirena 78, ABD’li yat tutkunlarıyla ilk kez buluştu

Tasarımında Cor D. Rover ve German Frers’in imzasının bulunduğu Sirena 78, ABD’li yat tutkunlarıyla ilk buluşmasını çok yakında gerçekleştirdi. Büyük buluşma 25-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Fort Lauderdale International Boat Show 2023’te oldu.

Aileyle konforlu ve güvenli seyirler için gerekli her türlü donanıma sahip Sirena 78, sınıfında çok az yatın rakip olabileceği benzersiz özellik ve yaratıcı çözüm önerileri sunuyor. Sirena 78; kişiye özel tasarlanabilen konforlu iç tasarım ve verimli performansın mükemmel bir birleşimi olarak yat tutkunlarının karşısına çıktı.

Yenilikçi yerleşim planı

Sirena 78, farklı hava koşullarına göre üç farklı flybridge seçeneği sunuyor. Kapalı ve yarı-kapalı versiyonlar, geniş pencereleri sayesinde harika manzaraya sahip bol doğal ışıklı iç mekanlar sunuyor. İç alanların çok verimli kullanıldığı bu versiyonlarda bulunan spiral merdivenler ana güverte katına doğrudan erişim sağlarken, flybridge versiyonu hiçbir engel olmaksızın açık hava keyfi sunuyor.

Sirena 78, Sirena Yachts'ın yenilikçi yerleşim planı anlayışının devamı niteliğinde. Ana güvertedeki dümen bölümünün ortadan kaldırıldığı tasarım; aydınlık ve davetkar bir iç mekan sağlayan tam boy pencereleriyle modern bir evi anımsatıyor. Çağdaş açık yaşam alanlarından ilham alan iç mekan tasarımı bu sayede sosyalleşme ve eğlence için daha fazla alan yaratıyor.

Ana güverte katında yer alan mutfak; derin bir lavabo, bolca saklama alanı ve birinci sınıf cihazlara sahip. Donanımı ve konforuyla ev mutfağını aratmayan bu alan açık alan bir mutfak adası ya da çepeçevre bir yerleşim olarak tasarlanabiliyor. Mutfaktaki geniş tezgah yemekleri hazırlarken misafirleri de yanında ağırlamaktan hoşlananlar için ideal. Bu sayede mutfak sadece yemek hazırlama alanından çıkıp aile ve misafirler için sıcak bir buluşma noktası haline geliyor.

Davetkar flybridge

Hareketli mobilya konseptiyle iç mekanda sahiplerini yaratıcılığa teşvik eden Sirena 78’de kanepe ve pufların yerleri isteğe göre değiştirilebiliyor. Sirena 78, Cor D Rover imzalı üç iç dekorasyon temasına sahip.

Modelde, isteğe göre özelleştirilebilen alanlar iç mekanlarla sınırlı değil. Sirena 78’in kişiye göre düzenlenebilen çok yönlü flybridge’i denize erişimi kolaylaştıran geniş kıç platformu, dönüştürülebilir oturma grubu, güneşlenme minderi ve kanepeleriyle çekici bir baş güverte alanı sunuyor.

Yenilikçi tasarım anlayışıyla öne çıkan Sirena 78, ileri teknoloji ve işçiliğin yanı sıra ünlü yat mimarı German Frers'in verimlilik ve performansı dengeleyen gövde tasarımına sahip. Konforlu bir seyir deneyimi sunan yarı deplasman gövdeye sahip Sirena 78, menziliyle de dikkat çekici. Azami 27 knot hıza sahip Sirena 78, 10 knot'ta 1.550 deniz mili menzile ulaşıyor.