“Sev…” dedi beni

Günlerden bir gün Tuzla Devlet Hastanesi. Nedendir bilinmez bu köpek, hadi adı Efe olsun, hastanenin giriş katında epeyce dolaştıktan sona ortopedi polikliniğine girdi. Önce sıradakilerle iletişim kurmaya çalıştı, sonra oturanların yanına gitti. O sırada bir hasta yakını onunla ilgilendi. Efe ilgiyi karşılıksız bırakmadı, önce sol patisini uzattı yaratılmışı yaratandan ötürü seven bu dostuna, sonra başını okşattı.

(Fotoğraf: İskender Özsoy)