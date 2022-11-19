'Savaşın çocukları' arkadaşlarıyla eskisi gibi oynayıp koşmak istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzaladığı 20 Kasım 1989'dan bu yana her yıl 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Suriye, dünyada çocuk hakkı ihlallerinin en çok tescil edildiği ülkeler sıralamasında başlarda yer alıyor.

İç savaşın 11 yılı aşkın süredir devam ettiği ülkede çocuklar, şiddetin her türüne maruz kalıyor.

Sivillere yönelik hak ihlallerini kayıt altına alan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mart 2011-Mart 2022'de iç savaşta yaşamını yitiren çocuklardan yaklaşık 30 binini belgeledi.

Bombardıman ve terör saldırılarında yaralanan veya engelli kalan çocukların sayısı ise henüz bilinmiyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, önemli bir bölümü çocuklardan oluşan 6,5 milyondan fazla kişi de ülke içinde yerinden edildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Suriye'de en az 2,4 milyon çocuk okula gidemiyor.

Yoksulluğun pençesindeki ülkede okul çağındaki çocuklar, ders sıraları yerine ailelerinin geçimine destek olmak için çalışmak zorunda kalıyor.

Henüz 8 yaşındayken Halep'te Esed rejimi güçlerinin hava saldırısında yaralanan 14 yaşındaki Muhammed İdris, hayatı kararan yüzbinlerce çocuktan sadece birisi.

Saldırı sonucu 3 el parmağı ve avucunun bir kısmı kopan, sırtından da yaralanan İdris, yürümekte de zorluk çekiyor.

Muhammed İdris, halen Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 6 yıldır bir kampta babaannesi ve kendisi gibi yetim kuzenleriyle yaşıyor.

İdris, fiziki durumundan dolayı arkadaşlarıyla oynayamadığı için okula gidemiyor.