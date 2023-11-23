Sanat, cemiyet ve basın dünyası, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı bir organizasyonda bir araya geldi

Çağdaş ebru sanatçısı ve TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun’un özgün eserleri, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleştirilen anlamlı bir organizasyonda sanatseverlerle buluştu. Sanat, cemiyet ve basın dünyası Uygun’un ev sahipliğinde, Aysun Öz moderatörlüğünde gerçekleştirilen sanat ve edebiyat içerikli sohbet buluşmasında bir araya geldi.

The Ritz-Carlton, Istanbul’un mekan sponsoru olduğu davette Uygun’un sanat eserleri de davetlilerle buluştu. Davete Erol Evgin, Monik İpekel, İsmet Alpagut, İdil Lüleci, Şah Yaycı, Canan İmer, Türkan Şerbetçi, Gülay Kuru, Zafer Kozanoğlu, Türkan Gürsel, Sedefhan Oğuz gibi çok sayıda isim katıldı.

Bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa ışık oldu

Ebru Uygun, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde gerçekleştirilen bu özel davette, “Okumak her çocuğun hakkıdır” sloganıyla yola çıkarak kurucusu olduğu TOÇEV ve gelecek projelerinden bahsetti. Bugüne dek yaptığı tüm projelerle çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine dokunan, binlerce çocuğun hayatına ışık olan TOÇEV’in kuruluş hikayesini ve 30 yıllık yolculuğunu anlattı ve şunları söyledi; “Hayalim her zaman daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmekti. Bana göre hayalini öyle sevmelisin ki hiçbir problem seni hayalinden uzaklaştırmamalı. TOÇEV olarak çocukların kültürlü, bilgili, üretken ve en önemlisi vicdanlı kişiler olmaları ve toplumda kendilerine yön bulabilmeleri için 30 yıldır çalışıyoruz. Bu anlamda bize gönüllü destek verenler, manevi ailelerimiz çok kıymetli. Geliştirdiğimiz projelerle 8 milyonu aşkın çocuğun yaşamda özgürce var olmalarına katkıda bulunduk” diye konuştu.

2024 yılında TOÇEV’in 30. yılını kutlayacağına da değinen Uygun, çocuklar için yapılacak son projeleri ‘Metanoya TOÇEV Köyü’ projesinden de bahsetti. Uygun, “Vakıf olarak en önem verdiğimiz şey çalışmalarımızın sürdürülebilir olması. Bu bağlamda ilk önce PAYAM Ekolojik Badem Köyü projesini hayata geçirdik. Bu projenin en önemli özelliği araziye dikilen badem ağaçlarından hasat alabilmeye başladıktan sonra vakfa düzenli ve sürdürülebilir gelir elde edecek olması. Şu anda da Metanoya TOÇEV Köyü’müzün çalışmalarına başladık. Bu köyümüz de çocukların doğa içinde nefes alabildiği, yaşamlarını özgürce sürdürebileceği bir yaşam alanı olacak” diye konuştu.

Ebru Uygun, Aysun Öz ile birlikte gerçekleştirdiği sohbette “Kendi Masalımın Kahramanıyım” adlı kaleme aldığı son kitabı ve sanat eserlerinin hikayesini de davetlilerle paylaştı. Etkinlik sonunda, Ebru Uygun’un eserleri ve kitapları satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir TOÇEV’e bağışlandı.