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Şampiyonlar Ligi açılışı gibi…

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Şampiyonlar Ligi açılışı gibi…
Suadiye’de geçtiğimiz hafta açılan Line Up’da çıkan bir çok ünlü isim sahnede göz dolduruyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Berk Akardas’ın sahibi olduğu mekanın açılışı ise adeta yıldızlar kadrosuyla oldu. Zeynep Bastık, Murat Boz, Umut Kurt, Aleyna Tilki, Oğuzhan Koç, Berkay, Hakan Altun gibi isimler sahne aldı. Bütün bu yıldızlara sahnede kendi mekanı olan Murat Dalkılıç’da eşlik etti. Bütün sanatçılar birbirlerine vokal yaparken, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Line Up’da her hafta Murat Dalkılıç, Berkay, Ümit Besen, Pamela Spence, Jabbar, Bengü Beker, Simge Eğrilmez gibi isimler sahne alacak.

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