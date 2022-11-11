Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasında akan Maden Deresi'nin etrafı güz renklerine büründü.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Sonbaharla ayrı bir güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğine işaret eden Acar, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven, günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince, doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan birisidir." dedi.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.