Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanet
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, 44 yıldır tarihi konakların kapı kilitlerine hayat veriyor.
"UNESCO çilingiri" unvanlı Özdemir, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarla öne çıkan üç bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu'daki tarihi Demirciler Çarşısı'nda 16 yaşında mesleğe çırak olarak başladı.
Zamanla kendisini geliştirerek kilit işinde ustalaşan Özdemir, 44 yıldır ocak başında çekiç sallayarak tarihi evlere kilit üretiyor.
Mesleğinin son temsilcisi, yaptığı kilitlerle tarihi konakların yaklaşık dört metreyi bulan büyük ve desenli kapılarını adeta süslüyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde restorasyona alınan UNESCO'ya ait yapı ve sit alanlarının metal işlerini de yapan Özdemir'in kilitleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.
"İşime geldiğim zaman mutlu oluyorum"
Özdemir,demircilik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.
İşini sevdiği için mesleğine dört kolla sarılarak kısa sürede kalfalık ve ustalığa yükseldiğini aktaran Özdemir, "44 yıl oldu, 'Yoruldun mu, bıktın mı?' Hayır. İşime geldiğim zaman mutlu oluyorum. İnsanlar mutlu olmak, tatil yapmak için uzaklara giderler, ben mutlu olmak için işime geliyorum." dedi.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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