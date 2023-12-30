Sabri Ülker Vakfı’ndan Sağlıklı Bir Yeni Yıl için Beslenme Önerileri

Yeni yıl demek, yeni kararlar ve hedefler demek. Yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapmak için Sabri Ülker Vakfı önerileri şu şekilde sıralıyor;

Yeni yılda sağlıklı beslenmenizi daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz

Bazı diyet stratejileri etkili olsa da sağlıklı beslenme tabağı, yeni yılda sağlıklı ve dengeli öğünler oluşturmanıza yardımcı olacak, takip etmesi kolay, bilimsel temelli bir rehberdir. Tabağınızın yarısında meyve ve sebzelere yer vermeyi ve kalan yarısında sağlıklı tam tahıllar ve protein ile tamamlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Yeni yılda, beslenme ihtiyaçlarınızı düşünmenin yanı sıra, nasıl yediğinize de aynı dikkati göstermelisiniz.

Yemeğe başlamadan önce dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirip, yemekten keyif almaya çalışıyor musunuz?

Yemeğinize dikkat ediyor, tatları ve dokuları fark ediyor, her lokmanın tadını çıkarıyor, iyi çiğniyor ve açlık hissiniz olmadığında yemeği bırakıyor musunuz?

Bunlar daha dikkatli bir tüketici olmanın sadece birkaç basit yoludur. Besleyici gıdalar tüketmek daha sağlıklı olmanın büyük bir parçası olabilir; ancak denklemin diğer(genellikle gözden kaçan) yarısı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve daha dikkatli yemek yemektir.

Bu yıl, diyet yapmak yerine yemeğinizin tadını gerçekten çıkararak, her öğünde hem bedeninizi hem de zihninizi beslemeye başlayabilirsiniz.

Yeni yılda fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz

Yeni yıl hedeflerinizin arasında egzersiz yapmaya yer alıyor mu? Egzersiz yapmak, kişiyi daha dinç hissettirir, fazla kilolardan korur ve vücudu daha dirençli hale getirir. Bu nedenle, yeni yıl hedefleri arasında ne zaman ve hangi egzersizleri yapmak istediğinize dair planlamalar yapabilirsiniz. Her gün 45 dakika yürümek ya da haftada 3 gün yüzmek gibi net bir şekilde ortaya koymak hedefinize başlamanızı kolaylaştırır.

Yeni yılda günde bir porsiyon daha meyve veya sebze tüketebilirsiniz

Bu yıl, aile bireyleriniz ve sevdikleriniz için sağlıklı beslenmeyi öncelik haline getirmeye çalışabilirsiniz. Önerilere göre günde beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek önemli, ancak genellikle bu miktarı karşılamak zordur. Aile bireylerinizin ve sevdiklerinizin beslenme alışkanlıklarına olumlu bir etki yapmak amacıyla, çocuğunuzun beslenme çantasına atıştırmalık olarak günlük bir elma ekleyerek, sabah kahvaltısında bir muz dilimleyerek ve akşam yemeğinde her zaman bir sebzenin menüde yer almasını sağlayarak bu hedefe ulaşmaya yardımcı olabilirsiniz. Küçük adımlarla sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, uzun vadede büyük faydalar sağlayabilir.

Öğün atlamadan sağlıklı alternatifler tercih edebilirsiniz

Yeni yıl dilekleri arasında öncelikli olarak yer alan "sağlık" dileğinin gerçekleşmesi için, yılın son gününde dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir.

Yılbaşı günü sıkça yapılan hatalardan biri, akşam yemeğinde aşırı yeme düşüncesiyle gün içinde kahvaltı ve öğlen yemeğini atlamaktır. Ancak bu yaklaşım, kan şekerinde dengesizliğe ve akşam yemeğinde porsiyon kontrolünün zorlaşmasına neden olabilir. Önemli olan aç kalmak veya öğün atlamak değil; tam tersine, yeterli ve dengeli bir kahvaltı sonrasında çorba, sebze yemeği, yoğurt, tam buğday ekmeği gibi besinlerden oluşan bir öğle yemeği ve ara öğünlerde meyve gibi sağlıklı alternatifler tüketerek akşam yemeğinin ağırlığını dengelemektir.

Porsiyon kontrolüne dikkat edebilirsiniz

Yılbaşı sofralarını renklendirmek adına yağlı, yüksek kalorili ve kızartılmış yiyecekler yerine sebze içeriği yüksek salataları, zeytinyağlıları ve sağlıklı atıştırmalıkları tercih edebilirsiniz. Salata ve mezelerde, mayonez ve kremadan ziyade yoğurt, yağsız peynirler, hardal ve baharatlar gibi düşük yağ içerikli soslar kullanabilirsiniz. Bir öğünde aşırı miktarda ve kaloride yiyecekler tüketmek sindirim problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, yılbaşı akşamı için tüketilecek yiyeceklerin besin öğelerini dengeli bir şekilde içerecek şekilde önceden planlanması önemlidir.

Yılbaşı Akşamı İçin Keyifli Bir Salata Tarifi;

Pancarlı Kereviz Salatası

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

2 adet orta boy haşlanmış pancar

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Kereviz ve pancarları rendeleyin. Yoğurt, hardal, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. Yoğurt karışımına kereviz ve pancar ilave edin. Afiyet olsun…