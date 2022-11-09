Rize'de çay eksperliği yapan kadın Denizli'de taksi şoförü oldu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Çay Eksperliği Programından 2014 yılında mezun olan 33 yaşındaki Sevhan Demirel, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 6 yıl çay eksperi olarak çalıştı.

Kalp rahatsızlığı bulunan babasının tedavisi sürecinde yanında olmak isteyen Demirel, geçen yıl işinden istifa ederek ailesinin yanına döndü.

Otomobil kullanmayı çok sevdiği için taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Demirel, ileri sürüş eğitimi alıp gerekli belgeleri tamamlayarak bir otomobil aldı.

Pamukkale ilçesindeki bir taksi durağına bağlı çalışmaya başlayan Sevhan Demirel, AA muhabirine, hayatındaki hızlı değişime rağmen mutlu olduğunu söyledi.

Babasının rahatsızlığı artınca hiç düşünmeden çok sevdiği işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Demirel, "İşimden annem ve babam için ayrıldım. Onlar bizi büyütürken ne zorluklar çekti. Şimdi onların bana ihtiyacı olduğunu anladım ve Denizli'ye geldim. Burada da takside çalışmayı tercih ettim." diye konuştu.