Red Bull Dance Your Style Dünya Şampiyonu Güney Koreli “Waackxxxy” Oldu

Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak danslarının en iyisinin belirlendiği Red Bull Dance Your Style’ın Dünya Finali, 4 Kasım tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşti. Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin kazananı Volkan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı yerlerinden dansçıların yarıştığı dünya finalinin kazananı Güney Koreli dansçı Waackxxxy oldu.

Müsabakaların teke tek gerçekleştiği Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Waacking dansçısı Waackxxxy ve Hollandalı dansçı Gio final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Dansçıların planlanmış koreografileri olmadan sürpriz müzikler eşliğinde mücadele ettiği yarışmada kazanan isim enerjik performansıyla seyircilerden tam not alan yetenekli dansçı Waackxxxy oldu.

Red Bull Dance Your Style’ın ilk kadın dünya şampiyonu Waackxxxy duygularını "Kazandığıma inanamıyorum. Yarı final mücadelesi gerçekten oldukça zordu çünkü ABD’li dansçı The Crown ünlü ve saygın bir dansçı. İnanılmaz bir dansçı olduğu için kaybedeceğimi düşünmüştüm ama kazandığımı gördüğümde kendi kendime “Bu gerçek mi?” diye düşündüm. Destekleri için herkese teşekkür ederim." sözleriyle ifade etti.