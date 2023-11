Red Bull Dance Your Style Dünya Şampiyonu Güney Koreli “Waackxxxy” Oldu

Sokak dansının her türünün sahneye taşındığı Red Bull Dance Your Style’ın Dünya Finali Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşti. Red Bull Dance Your Style Türkiye'nin kazananı Volkan Arıcı'nın da aralarında bulunduğu, dünyanın farklı yerlerinden dansçıların yarıştığı dünya finalinin kazananı Güney Koreli dansçı Waackxxxy oldu.