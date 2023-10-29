Red Bull BC One 2023 Dünya Finali’nde Şampiyonlar Güney Kore ve Japonya’dan

30’u aşkın ülkede dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breaking yarışması olarak kabul edilen Red Bull BC One 2023’ün Dünya Finali Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlendi. Dünyada tenisin en prestijli kortlarından biri olarak kabul edilen Roland-Garros Kortu’nda gerçekleşen heyecanlı kapışmaların sonunda Red Bull BC One 2023 Dünya Finali’nin kazananları erkeklerde Güney Koreli B-boy Hong 10 olurken kadınlarda ise şampiyonluk kupasını ikinci kez evine götüren Japon dansçı B-girl Ami oldu.

Genç rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu olan veteran dansçı B-boy Hong 10 zaferi hakkında "Amacım, Phil Wizard ile final aşamasına ulaşmaktı, bu yüzden oraya geldiğimde zaten mutluydum. Phil ile daha önce çok pratik yaptık, o çok iyi bir seviyede, ama bir müsabakayı kimin kazanacağını asla bilemezsiniz. İş bitene kadar bitmez. Dördüncü bir Red Bull BC One Dünya Finali şampiyonluğu için katılmayı düşünmüyorum, bu sefer gençlere bırakacağım. Şu an yarışmaktan ziyade toplulukla çalışmaya odaklanmayı planlıyorum” dedi.

Roland-Garros Kortu'nda toplamda 32 B-boy ve B-girl, yer çekimini alt üst eden dans ve güç hareketlerini sergilemek için sahnede ter döktü. B-girl kategorisinde B-girl Ami, dört kapışmanın ardından şampiyonluğa ulaştı. 2018 Red Bull BC One Dünya Finali'nin ilk B-girl şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Ami, bu sene aldığı şampiyonlukla ilgili duygularını "Bu zaferi aileme ithaf etmek istiyorum, onlar benim için her şey. Yarışmadan önce sahnenin arkasında gergindim, ama kız kardeşim benimle olduğu için bütün gerginlikler gitti. Sahnede eğlenmeye ve kendi bildiğimi yapmaya odaklanmaya çalıştım, sadece sonuca değil." sözleriyle ifade etti.

Red Bull BC One 2024 Dünya Finali Brezilya’da

Red Bull BC One 2024 Dünya Finali'nin Brezilya'nın kalbi Rio de Janeiro'da 7 Aralık 2024 tarihinde düzenleneceği açıklandı. Final organizasyonu, 2006'da Sao Paulo ve 2012'de Rio’nun ev sahipliğinin üçüncü kez Brezilya'da gerçekleşecek