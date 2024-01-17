Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun: Karneler Çatışma Konusu Yapılmamalı

Yoğun geçen bir okul döneminin ardından öğrencilerin iple çektiği sömestr tatiline birkaç gün kaldı. Öğrenciler, 19 Ocak 2023, Cuma günü dönemin değerlendirmesi olan karnelerini alıp ara tatile başlayacaklar. Uzmanlar, velileri, karneyi çatışma konusu yapmamaları konusunda uyarırken çocuklarıyla birlikte tatil programı oluşturmaları önerisinde bulunuyorlar.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, velilerin karneye karşı tutumları ve ara tatil programına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Karnelerin öğrencinin performansını gösterse de bu performansın birçok boyutunun olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yelkin Diker Coşkun, “Karne tüm boyutları ile değerlendirilmeli. Bir öğrencinin uyku, dinlenme, ders çalışma, derse etkin katılım, ödevlerle pekiştirme, kültürel-sosyal etkinliklere katılım özellikleri karne performansını doğrudan ya da dolaylı etkileyebilmektedir” dedi.

“Çocuklarınızın Özsaygısını Zedelemeyin”

“Karne genel durumu anlayabilmek için kullanılan bir değerlendirme aracı olarak görülmeli ve çatışma konusu yapılmamalıdır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Coşkun, “Karne ile ilgili yanlış ebeveyn tutumu, söylenen incitici sözler öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerine göre farklı şekillerde etki eder, öz saygılarını zedeleyebilir. Anne babaların karne notlarına kızması sonucu değiştirmeyecektir. Bu nedenle karnede akademik performans düşük ise artırmaya ilişkin öğrenci ile birlikte çözüm üretilmelidir. Hangi ders ya da derslerde nasıl bir desteğe ihtiyacı olduğu, ders çalışma alışkanlıkları, ev içi rutinler aile ile birlikte düzenlendiğinde başarıyı olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

“Ekran Başında Saatler Geçirmek Dinlenmek Değildir”

Ara tatil döneminde öğrencilerin fiziksel ve duygusal olarak dinlenmelerinin sağlanması gerektiğini anımsatan Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler genellikle tatil dönemlerini ekran başında rahat şekilde uzun saatler geçirebilecekleri zamanlar olarak görme eğiliminde olurlar. Fiziksel olarak yorucu ve rutini bozan bu durum, dinlenmeyi engeller. Tatilini bu şekilde geçiren öğrenciler okula tekrar uyum sağlamada sıkıntı yaşarlar. Tatilin amacı ikinci dönemde dinlenmiş bir zihin ve beden ile okul performansını artırmaktır. Bu nedenle öğrencilerin ara tatil zamanlarını dinlenme, uyku, oyun, sosyal etkinliklerle dengeli şekilde dağıttıkları bir programla geçirmeleri daha sağlıklı olacaktır.”

“İhtiyacınız Varsa Konu Tekrarı Yapabilirsiniz”

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, eğer ihtiyaç duyuluyorsa birinci dönemin ders konularının tekrarını içeren bir tatil programı oluşturmanın ve öğrencilerin bu programa uymalarını desteklemenin önemine de vurgu yaptı. Prof. Dr. Coşkun şunları kaydetti:

“Kitap okumak okuma, düşünme becerilerini geliştiren en verimli tatil etkinliğidir. Günümüzde işbirliği, takım çalışması gibi sosyal duygusal becerilerin kullanımını gerektiren özelliklere sahip olmak çok kritik. Bu becerilerin erken çocukluktan itibaren evde desteklenmesi ve tatil dönemlerinde basit ev işlerinde sorumluluk almalarını sağlamak gerekiyor. Sorumluluk duygusu, sabırlı olma ile ders çalışma alışkanlıkları arasında bir ilişki olduğu unutulmamalı.”