Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'Süper Besin' önerisi

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle bilinen bir uzmandır. Bu sefer ekmek yerine "süper besin" olarak nitelendirdiği bir gıda ürününü öneriyor. Sadece dört adedinin bile gün boyu tok tutabileceğini belirttiği bu doğal besin, sağlık açısından birçok fayda sağlıyor. İşte, tok tutan o muhteşem besin...

Kilo vermek veya vücuttaki yağları azaltmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon sorunu yaşayanlara ve felç hastalarına ekmek tüketmeyi bırakmalarını öneren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmek gerektiğini söyledi.

CEVİZİN FAYDALARI NELER?

Kalp sağlığına faydalıdır: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, kan basıncını düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltır.

Beyin fonksiyonlarını destekler: Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler. Bellek güçlendirici etkisi ile bilinir ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltır.

Kanser riskini azaltır: Ceviz, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle prostat kanseri riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

Sindirim sistemine faydalıdır: Ceviz, lif bakımından zengin bir gıda maddesi olduğu için sindirim sistemi sağlığına faydalıdır. Kabızlık ve sindirim problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Ceviz, içerdiği protein ve lif sayesinde tokluk hissi verir ve açlık krizlerini önler. Bu nedenle, kilo kontrolüne yardımcı olur.