Paraşütçü baba oğul gökyüzünde heyecanı birlikte yaşıyor
İzmir'de paraşütle atlama tutkunu 72 yaşındaki Ömer Erdem ile 43 yaşındaki oğlu, 18 yıldır gökyüzünde birlikte heyecan yaşıyor.
YAŞAM 28.09.2022, 13:39
Aile bireylerinin havacılığa ilgisi nedeniyle 50 yıl önce paraşütle atlama sporuna gönül veren Ömer Erdem, uzun seneler bu branşla ilgilendi.
Bu süreçte birçok yarışa katılan Erdem, bir süre sonra bu tutkusundan vazgeçti. Erdem, 43 yaşındaki oğlu Can Erdem'in ısrarıyla 18 yıl önce yeniden çok sevdiği spora döndü.
Şimdilerde her biri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" paraşütçü grubunda da yer alan baba Erdem, kimi zaman oğluyla kimi zaman da tek başına paraşütle atlayış gerçekleştiriyor.
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