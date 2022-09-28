Paraşütçü baba oğul gökyüzünde heyecanı birlikte yaşıyor

Aile bireylerinin havacılığa ilgisi nedeniyle 50 yıl önce paraşütle atlama sporuna gönül veren Ömer Erdem, uzun seneler bu branşla ilgilendi.

Bu süreçte birçok yarışa katılan Erdem, bir süre sonra bu tutkusundan vazgeçti. Erdem, 43 yaşındaki oğlu Can Erdem'in ısrarıyla 18 yıl önce yeniden çok sevdiği spora döndü.

Şimdilerde her biri 60 yaşın üzerinde olan "Deli Anlılar" paraşütçü grubunda da yer alan baba Erdem, kimi zaman oğluyla kimi zaman da tek başına paraşütle atlayış gerçekleştiriyor.